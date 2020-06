League of Legends, ecco i vincitori della prima Mid Season Cup

La prima Mid Season Cup può essere considerata un vero e proprio successo, in streaming erano collegate migliaia di persone da tutto il mondo facendo raggiungere il montepremi a più di 120.000 dollari, per tutto il weekend. Data l’assenza del Mid Season Invitational che è andato contro la sua cancellazione dovuta alla pandemia da Covid-19, Riot Games è dovuta correre ai ripari per cercare di intrattenere i suoi atleti di League of Legends durante questo periodo di pausa.

Questa competizione è stata sicuramente una delle idee più riuscite, far competere i migliori team della LPL e della LCK completamente online, è stato apprezzatissimo dagli appassionati di tutto il globo che si sono connessi per vedere in streaming le partite all’ultima kill. Ad agguantare il titolo di campioni sono stati i Top Esports, che son riusciti ad ottenere la vittoria contro i campioni del mondo FunPlus Phoenix con uno straordinario 3-1, ottenuto duramente data l’esperienza dei FPX.

Il primo match è stato sicuramente fatto di blind pick scegliendo i campioni di “comfort” per tutte e due le squadre. Abbiamo visto il Galio di Doinb e la Syndra di Knight contendersi il primato per la prima partita. La seconda partita invece è stata praticamente vinta alla pick e ban phase dagli FPX che sono riusciti ad ottenere il ban di Syndra. La Top Lane si è adattata, ed è poi stato scelto Corki come Mid con il quale Kinght ha performato benissimo. Grazie poi ad uno snowball in early game, gli FPX riescono a portarsi a casa questo secondo match.

Per il terzo game della serie, i Top hanno completamente cambiato la loro fase di draft, raccogliendo nuovi campioni in tutti i ruoli. Grazie ai team fight nettamente superiori e alla meccanica individuale, i Top si assicurano un’altra vittoria avvicinandosi alla prima vittoria di un evento internazionale. Nella quarta partita, i Top hanno raccolto Lucian per la top lane, una scelta che sembra aver maledetto questo torneo poiché la maggior parte delle squadre che lo hanno scelto hanno perso le partite. Preparato per ogni singolo tentativo, assicurando i primi vantaggi, i Top riescono ad ottenere uno snowball in early game. Gli FPX speravano di poter pareggiare i conti in questa partita, ma cosi non è stato e in questo modo i Top Esports si aggiudicano la prima Mid Season Cup di League of Legends.