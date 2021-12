League of Legends: i migliori gadget da regalare a Natale

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria espansione dell’universo di League of Legends (LOL). Il videogioco targato Riot Games è stato capace ci crearsi in tempi da record una community affiatata e appassionata, capace di rendere il titolo online una vero e proprio fenomeno culturale che ancora oggi attira nuovo pubblico di ogni età. Come ogni fenomeno che si rispetti, il MOBA di successo ha scaturito una serie di gadget e oggetti brandizzati di ogni genere.

Ad oggi League of Legends non è solo il famoso MOBA che continua ad essere il fulcro dell’esperienza per i videogiocatori, ma ci sono ormai anche una serie di titoli single player di grande qualità come il recente Ruined King (e se amate i giochi del genere potete trovare i migliori in questa guida) o la serie animata Netflix di grande successo Arcane. Con un universo così grande ed in continua espansione, i fan di LOL non possono che essere più felici di vivere in un mondo fantastico così ricco di personaggi diversi e ambientazioni uniche.

Abbiamo quindi deciso di realizzare questa guida ai migliori gadget di League of Legends, in cui potete trovare tantissimi prodotti e accessori dall’universo di Runeterra. Dalla guida ufficiale, consigliata ad esempio a chi vuole approfondire l’immensa lore della serie (sia videoludica che animata) al mouse wireless per portare i proprio personaggi anche sulla propria scrivania per finire con le numerosissime action figure e nendoroid ispirati al gioco che risultano dei regali perfetti per ogni periodo dell’anno.

E se gli universi espansi vi piacciono e siete fan dei Pokémon, date anche un’occhiata alla nostra guida all’acquisto sui migliori gadget del franchise a questo indirizzo.

I migliori gadget dall’universo di LOL

I Reami di Runeterra: Guida ufficiale di LOL

Il miglior gadget per cominciare questo articolo è la guida ufficiale i Reami di Runeterra. Che voi siate dei grandi conoscitori della lore e delle storie di League of Legends, o dei neofiti del franchise, questa guida è un vero e proprio santo Graal per gli amanti di questo fantastico universo di gioco. Questo librone contiene le risposte a ogni vostra domanda sulla mitologia e sui misteri del brand, portando gli appassionati attraverso i luoghi più remoti e i territori inesplorati di questo universo. Il miglior modo per immergervi nei racconti che ispirano il videogioco, e non solo.

» Clicca qui per acquistare I Reami di Runeterra: la Guida ufficiale di LOL

Sacca di LOL

Se amate talmente tanto League of Legends da voler sempre portare con voi il noto brand videoludico, questa sacca di LOL è perfetta per voi. Si tratta di una sacca comprensiva di una tasca centrale in cui inserire tutto ciò che volete portare in giro con voi. Oltre a questo, la sacca in questione presenta un design che riprende le forme geometriche della saga di Riot Games, con in bella vista il logo ufficiale di League of Legends. Il tutto con un’ottima qualità prezzo.

» Clicca qui per acquistare sacca di LOL

Action Figure Zed

Un brand colossale come quello di League of Legends non può essere manchevole di qualsiasi action figure dedicata ad alcuni dei campioni più noti ed amati dagli appassionati. in questo caso vi proponiamo una figure di 15 cm di Zed, il maestro delle ombre spietato e senza pietà. Questa statuina ufficiale è stata realizzata con dettagli estremi attraverso finiture in stampo, texture scolpite e vernici di alta qualità e finiture ricche di dettagli. La confezione, inoltre, contiene anche due accessori ispirati al gioco e degli Shuriken di alta qualità.

» Clicca qui per acquistare Action Figure di Zed

Funko Pop LOL

Dopo le action figure non potevamo non consigliare anche un Funko Pop dedicato all’universo di League of Legends. Queste figure in vinile ormai traggono ispirazione da qualsiasi brand d’intrattenimento, e l’universo di LOL non poteva essere lasciato fuori da questa sempre più immensa collezione. Se amate i mondo di League of Legends e i Funko, potete portarvi a casa ed esporre in bella mostra questa fantastica figure di Braum il cuore del Freljord alto circa 9 cm e molto dettagliato.

» Clicca qui per acquistare Funk Pop di Braum

Nendoroid LOL

Abbiamo citato le action figures più classiche e i famosissimi Funko Pop, ma non potevamo lasciare indietro i Nendoroid; delle mini-figures davvero uniche e ricche di dettagli e accessori che vengono venduti insieme alle varie edizioni. Anche in questo famoso filone di action figures sono presenti una vastità di versioni dedicate ai vari campioni di LOL. Nello specifico, spicca il Nendoroid di Jinx, uno dei personaggio di League of Legends più noti anche a chi non è molto afferrato sulla lore del gioco.

» Clicca qui per acquistare Nendoroid di Jinx

Wall Art League of Legends

Se amate talmente tanto il lato artistico che sta dietro a League of Legends e ai suoi personaggi, uno degli acquisti quasi obbligatori per voi è la Wall Art di LOL. Si tratta di una composizione di diversi quadri da appendere al muro che compongono una vera e propria opera d’arte a muro. Il Wall Art in questione è composto da cinque elementi: due da 60 x 40 cm; l’elemento centrale è 100 x 40, i due esterni son da 80 x 40 cm e la dimensione totale di tutti gli elementi è 200 x 100 cm senza cornice.

» Clicca qui per acquistare Wall Art di League of Legends

Portachiavi LOL

In questa guida all’acquisto stracolma di gadget provenienti dall’universo di League of Legends non poteva mancare un bellissimo portachiavi a tema. Parliamo di un classico portachiavi che presenta il design dello squalo di Jinx, uno degli elementi più riconoscibili del personaggio. Il portachiavi è realizzato in fibbia in metallo ed resistente e durevole. Grazie ad una placcatura di protezione ambientale avanzata, resiste alla corrosione e all’usura.

» Clicca qui per acquistare Portachiave di League of Legends

Mouse Logitech G305 K/DA

Tra i vari gadget di LOL, non possono mancare anche una serie di accessori per il gaming brandizzati League of Legends. Tra questi, uno dei migliori è senza ombra di dubbio il mouse Logitech G305 K/DA. Oltre ad essere un ottimo mouse per qualità e prezzo, siamo davanti ad un design a dir poco meraviglioso che mischia colori e texture a tema LOL e K/DA, il gruppo musicale virtuale composto da quattro personaggi di League of Legends, ovvero Ahri, Akali, Evelynn e Kai’Sa. Oltre al mouse wireless, si possono acquistare anche diversi bundle con mouse e auricolari; e mouse e tappetino brandizzato K/DA.

» Clicca qui per acquistare Logitech G305 K/DA

» Clicca qui per acquistare Logitech G305 K/DA più auricolari

» Clicca qui per acquistare Logitech G305 K/DA più tappetino K/DA

Tastiera Logitech G PRO

Oltre al mouse, la Logitech ha prodotto anche una serie di tastiere G PRO a dir poco perfette per i giocatori di League of Legends. Si tratta di una tastiera meccanica di ottima qualità tutta serigrafata League of Legends e perfetta per giocare al MOBA di successo, ma non solo. Insieme alla versione LOL, esiste anche una seconda edizione praticamente identica, ma completamente diversa nel design che riprende, nuovamente, il brand interno al gioco K/DA. Entrambe le tastiere sono di alta qualità nonostante il prezzo non sia estremamente elevato.

» Clicca qui per acquistare Logitech G PRO LOL

» Clicca qui per acquistare Logitech G PRO K/DA

Tappetino per mouse XL di LOL

Chiudiamo la guida andando a completare gli accessori brandizzati League od Legends adibiti al gaming su PC. Dopo un mouse e una tastiera di ottima qualità, alla vostra postazione da gioco non può mancare un tappetino per mouse extra large pieno di tutti i campioni di LOL. Grazie alla sua ampiezza da 700 mm x 300 mm, questo tappetino è perfetto per tutti i giocatori che hanno bisogno di un ampio spazio di movimento per il proprio mouse. La vera chicca di questo tappetino, però, è il design, che propone praticamente quasi tutti i campioni presenti in League of Legends più amati dagli appassionati.

» Clicca qui per acquistare tappetino per mouse XL di LOL