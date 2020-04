League of Legends, Riot Games ha scelto il partner creativo per i mondiali

Riot Games ha annunciato nella giornata di ieri il partner creativo per i prossimi mondiali che si svolgeranno quest’anno. League of Legends si è da sempre fregiato di un grande intrattenimento videoludico, sopratutto durante la cerimonia di apertura degli scorsi eventi. Da ologrammi che solcano i cieli a interi concerti, dedicati al mondo immaginario che l’azienda americana è riuscita a mettere in piedi durante tutti questi anni.

Per quest’anno l’azienda si affiderà a TBWA China, ramo asiatico della multinazionale che si occupa di pubblicità e marketing. Durante gli ultimi mesi dell’anno precedente Riot Games ci aveva informato che i prossimi mondiali si sarebbero tenuti allo Shangai Stadium, anche se non sarà l’unica struttura che verrà utilizzata durante il corso dell’intero evento. Leo Lin, capo della divisione cinese di League of Legends ha cosi commentato: “Con la continua crescente popolarità degli eSport nel mercato cinese, siamo entusiasti di portare quest’anno il campionato mondiale League of Legends 2020 in Cina. Con TBWA come nostro partner creativo, non vediamo l’ora di portare il nostro torneo sportivo a un nuovo livello“.

TBWA\Worldwide è una novità nel settore degli eSports, ma ha lavorato con importanti aziende nei settori dello sport, dell’intrattenimento, automobilistico e tecnologico. Apple, Adidas, Hilton Hotels, McDonald’s, Nissan e Gatorade sono tra i suoi clienti. Partnership come queste, non fanno altro che accrescere l’interesse verso il settore eSportivo.

Le società incominciano a investire sempre più per rendere i propri show interessanti agli occhi dei giocatori e dei fan di tutto il mondo. Pochi giorni fa inoltre è stata stretta anche una partnership tra BMW e delle famose squadre del settore eSportivo. In un periodo come questo, notizie del genere non fanno altro che far capire che gli investimenti non sono fermi.