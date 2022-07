Da quando League of Legends è andato incontro al successo, l’estrema popolarità del MOBA di Riot Games non ha indietreggiato di un centimetro, diventando nel breve tempo uno dei franchise più forti dell’interno mondo dell’intrattenimento. Con gli anni l’universo di LOL si è espanso con nuove esperienze che hanno abbracciato nuovi generi videoludici, e il brand è stato capace di trovare successo anche al di fuori del media videoludico con la serie TV trasmessa su Netflix Arcane.

Il tutto, non va dimenticato, parte da un’esperienza prettamente free-to-play, dove chiunque ne sia attratto può tranquillamente accedere al gioco e divertirsi senza dover necessariamente spendere nemmeno un singolo centesimo. La forza di Riot, però, è stata nel supportare in modo eccellente il proprio progetto, tanto che nel tempo sempre più appassionati hanno deciso di pagare per ottenere tutta una serie di contenuti, inclusi degli oggetti cosmetici definiti premium.

In tutto questo sono in molti a essersi spesso domandati quanto abbiano speso in totale su League of Legends, e il sito ufficiale di Riot Games è accorso in aiuto di questi curiosoni. In queste ore, infatti, è stata riattivata una funzione all’interno del sito ufficiale dove chiunque può scoprire con pochi e semplici clic la somma spesa all’interno del popolarissimo MOBA. Per farlo basta accedere a questo indirizzo e cliccare sul tasto ‘Log In’.

Ovviamente serve possedere un account Riot Games e aver speso qualcosa all’interno dello shop digitale di League of Legends. Sebbene questa possibilità può risultare curiosa per farsi un’idea di quanti soldi si sono spesi per i contenuti di LOL, potrebbe esserci chi non sia proprio felice di vedere quali somme ha sborsato in tutti questi anni di attività del popolare free-to-play, ma in fin dei conti è curioso che Riot abbia rimesso a disposizione una possibilità del genere.