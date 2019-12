League of Legends è il gioco più seguito su Twitch del 2019, battuto Fortnite

Dicembre è il mese in cui si tirano le somme su tutto quello che è stato il 2019 videoludico. Oltre ad incoronare il gioco dell’anno durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards, gli appassionati si impegneranno in questo mese a stilare le classifiche dei giochi migliori, dei peggiori e dei più sorprendenti dell’anno. Per quanto riguarda Twitch invece, abbiamo già dei riscontri importanti, visto che League of Legends è risultato essere il gioco più seguito sulla piattaforma streaming durante il 2019 battendo Fortnite, che ora si trova al secondo posto.

Il Moba ha ottenuto un aumento del 60% in termini di visualizzazioni su Twitch rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo inoltre oltre 1 milione di ore di visualizzazioni complessive. La “caduta” al secondo posto da parte di Fortnite all’interno di Twitch sembra che sia da attribuire alla migrazione dei maggiori streamer del gioco Epic al di fuori di Twitch, facendo segnare dei numeri di visualizzazioni minori rispetto all’anno scorso per il Battle Royale.

Sia League of Legends che Fortnite sono riusciti a ottenere una grandissima fetta del pubblico anche grazie a tutti i campionati e gli eventi eSport a loro dedicati. Tuttavia, altri grandi titoli dalla forte componente eSport come Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive e Overwatch hanno avuto anche a loro volta dei margini di miglioramento in termini di visualizzazioni.

In egual misura amche l’intramontabile GTA Online e la categoria Quattro Chiacchiere hanno fatto segnare una crescita in termini di trasmissioni sulla piattaforma di Twitch. E voi? Cosa avete guardato su Twitch durante il 2019? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.