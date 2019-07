League of Legends: nuovo record, 30 ore di gioco non-stop

Una giocatrice ha superato ben due record mondiali giocando per trenta ore di fila a League of Legends. Ecco i dettagli sulla sua impresa.

La videogiocatrice competitiva Hecaterina “Kinumi Cati” Eglise è famosa nell’ambito videoludico per la sua grande resistenza. In passato ha infatti rotto vari record del Guinness World per eventi “maratona” come il “Longest videogame marathon on a MMORPG”. Ora, la giocatrice ha superato ben due record in un colpo solo giocando a League of Legends per 30 ore di fila.

Il traguardo è stato raggiunto durante un evento all’Hotel Shanghai a Delft, in Olanda. Per la precisione, i record superati sono “Maratona videoludica più lunga in un gioco MOBA” e “Maratona videoludica più lunga in League of Legends”. Come già detto, la sua partita è durata 30 ore, ma potenzialmente sarebbe potuta durare più a lungo. Basandoci su quanto dichiarato, i server dello sviluppatore sono “improvvisamente entrati in manutenzione” durante il tentativo di stabilimento del record, facendo sì che la partita della giocatrice venisse interrotta. In ogni caso, è stato più che sufficiente per ottenere i due record mondiali.

L’evento è stato osservato da due testimoni professionisti che hanno lavorato dandosi il cambio per tutte e trenta le ore. Inoltre, vi erano vari spettatori indipendenti che hanno seguito la partita di Eglise.

Precedentemente, la giocatrice aveva ottenuto i record per le “Maratone videoludiche più lunghe” in un JRPG, in un MMORPG, in Final Fantasy e in World of Warcraft. Pare inoltre che Eglise non sia ancora soddisfatta: si è infatti già iscritta per un settimo tentativo per un Guinness World Record, anche se ancora non è chiaro in quale categoria. Probabilmente tenterà un record simile ai precedenti, ma con altri tipi di giochi. Diteci, cosa ne pensate? Trenta ore non-stop vi sembrano un buon risultato per League of Legends?