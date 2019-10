League of Legends: 10 giorni di regali per il decimo anniversario

Ecco tutti i dettagli riguardanti le modalità di celebrazione del decimo anniversario di League of Legends da parte della compagnia Riot Games.

Arrivano buone nuove per tutti i giocatori appassionati di MOBA: a partire da domani, 17 ottobre, la compagnia di sviluppo Riot Games ha infatti deciso di celebrare il decimo anniversario di League of Legends regalando per 10 giorni un oggetto diverso. Ogni giocatore che dal 17 ottobre fino al 28 ottobre farà accesso a League of Legends, riceverà quindi una ricompensa quotidiana al giorno, come ringraziamento per aver giocato al titolo. L’unico requisito per poter aderire a questa iniziativa del 10° anniversario sarà aver creato un account necessariamente prima della data di domani.

Al momento la compagnia non ha rilasciato ulteriori dettagli riguardanti gli oggetti che saranno distribuiti nel corso dei prossimi 10 giorni. Al contrario, però, sappiamo che alcuni simpatici cappelli da festa saranno aggiunti ad alcune delle creature di League of Legends, proprio per celebrare l’importante ricorrenza.

Per l’elenco completo di tutte le ricompense che verranno regalate in omaggio nel corso di questi giorni, vi invitiamo dunque a raggiungere il sito ufficiale di Riot Games a questo indirizzo, con tutte le note del caso. Nulla è però ancora confermato: oltre a quanto già annunciato, potrebbero esserci verosimilmente altri oggetti che saranno donati per l’occasione. Non perdetevi quindi quest’interessante iniziativa, prima ancora che giunga al termine!

Ricordiamo tra le altre cose che la stessa Riot Games ha annunciato nelle scorse ore un nuovo titolo sparatutto in prima persona tattico e un picchiaduro, oltre al gioco di carte Legends of Runeterra. Non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più a riguardo.