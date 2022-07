Riot Games ha recentemente annunciato che i giocatori di League of Legends subiranno un lieve rincaro nei costi per le microtransazioni a partire dal 19 agosto 2022. Il costo della valuta di gioco, RP e monete TFT, aumenterà di circa il dieci percento nella maggior parte del mondo. “Sebbene le nostre revisioni annuali dei prezzi spesso portino a cambiamenti solo in una manciata di regioni, l’analisi di quest’anno ha identificato cambiamenti economici su scala globale, da cui l’impatto mondiale”, ha affermato lo sviluppatore in una nota.

Secondo Riot, le ragioni dell’aumento dei prezzi su League of Legends includono fattori come l’inflazione mondiale, fluttuazioni valutarie, mantenimento di prezzi equi tra e all’interno delle regioni e coerenza tra i prodotti e altri aumenti dei costi associati. Ovviamente, tutto questo non è sufficiente a rendere felici i giocatori per questi aumenti. Le modifiche alla struttura dei prezzi per le microtransazioni all’interno del titolo colpiranno principalmente i giocatori nel Regno Unito e in Europa. La variazione media del prezzo per i giocatori nel Regno Unito è del 10,9%. La variazione media del prezzo per i giocatori nel resto d’Europa è del 9,8%.

Nel tentativo di ricompensare comunque i giocatori, Riot distribuirà doppi bonus RP e bonus TFT Coins su tutti gli acquisti di RP e TFT in ogni regione dal 14 al 31 luglio. Oltre questa data, tutti i bonus torneranno ad azzerarsi e i fan dovranno prepararsi all’aumento di prezzi che colpirà League of Legends a partire da agosto.

Infine, ricordiamo che in un evento che partirà dal 14 luglio 2022, Riot riporterà all’interno di League of Legends alcune delle skin più amate dai giocatori. Si tratta, infatti delle Star Guardian che sono state presentate con un trailer poche settimane fa. L’evento, inoltre, coincide con l’inizio dei bonus sull’acquisto di valuta all’interno del gioco e potrebbe essere un’ottima occasione per fare incetta di skin.