League of Legends: rivelata la canzone dei mondiali 2021, è una bomba!

I mondiali di League of Legends si avvicinano: ormai manca meno di una settimana al loro inizio, che sarà precisamente il 5 ottobre, l’evento annuale più atteso dai giocatori del celebre titolo targato Riot Games. E come da tradizione, anche quest’anno è stata rilasciata la canzone che ci accompagnerà durante l’edizione del 2021, che potete ascoltare qui di seguito.

La canzone di quest’anno è stata rilasciata poche ore fa ed è intitolata Burn it all down. Abbiamo visto una grossa varietà di artisti collaborare con Riot Games per realizzare la colonna sonora dei mondiali, tra cui abbiamo gli Imagine Dragons, Zedd, Against the Current e molti altri. Per quest’anno, invece, la canzone è stata fatta cooperando con i PVRIS, una band musicale statunitense, e il risultato non è per niente male. Il brano è decisamente memorabile, e mantiene anche l’identità delle canzoni delle scorse edizioni, adattandosi perfettamente al tema “epico” dei mondiali.

Anche il video musicale è degno di nota, mostrando delle animazioni e dei disegni incredibili. Come al solito, il filmato mostra gli atleti più di rilievo all’interno di League of Legends, tra cui non possono mancare Faker, Rekkles e PowerOfEvil. C’è da dire che rispetto all’edizione precedente, nonostante mantenga lo stesso stile di disegno, il video presenta degli ottimi contenuti e riesce a tenerci incollati allo schermo per ciascun secondo di esso, per cui consigliamo caldamente la visione.

A questo punto non ci resta che aspettare l’inizio ufficiale dei mondiali, così avremo modo anche di vedere la cerimonia di apertura che Riot Games ha in serbo per tutti noi. Purtroppo l’edizione dell’anno scorso è stata piuttosto deludente, per via delle problematiche causate dalla pandemia Covid-19, per la quale non si avevano ancora le possibilità e gli strumenti che possediamo oggi per poter lavorare senza intoppi. Si spera, quindi, che quest’anno gli organizzatori della cerimonia riescano a darci uno spettacolo degno di nota, come ogni altro anno.