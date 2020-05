League of Legends, sarà Spica il nuovo jungler dei TSM?

Sembra che quest’anno il mercato estivo delle LCS sia molto più attivo rispetto agli anni precedenti, solo nella giornata di ieri infatti vi avevamo parlato del ritorno di Kobbe in europa dato il suo addio ai TSM. A questo punto sembra però che le novità per questo split per il team di League of Legends non siano finite qui. Sembra infatti che anche il ruolo di jungler all’interno della squadra sia in fase di rivisitazione. Questa volta però non c’è ancora nessun annuncio ufficiale, anzi a dirla tutta è stato Biofrost a svelare il tutto durante uno streaming.

All’interno della diretta il giocatore, per sbaglio ha mostrato una schermata di Discord in cui è presente Spica come nuovo jungler del team. Se tutto questo fosse vero significherebbe che già si è trovato un rimpiazzo per Dardoch che nei giorni scorsi è stato al centro di una grossa polemica che ha interessato lui e i Team Solomid relativa ad una telefonata privata avuta tra Leena Xu e lo stesso giocatore durante una live streaming.

Insomma quest’anno i TSM non riescono a respirare un attimo di calma, dopo il polverone alzato per l’entrata di Doublelift nel roster ora c’è ancora una volta una gatta da pelare per l’organizzazione americana. Tutto sommato però il team si sta riprendendo dopo un 2019 non al massimo e queste nuove entrate potrebbero portare una nuova ventata di possibilità per i ragazzi.

Se ovviamente tutto questo risulterà vero Spica riprenderà a giocare con i TSM dopo essere stato per molto tempo all’interno dell’accademy della squadra e non aver performato al massimo durante il suo primo debutto nelle LCS. Vi ricordiamo inoltre che le competizioni riprenderanno regolarmente con lo split estivo il 13 Giugno. Quasi sicuramente in via del tutto online dato che l’emergenza Coronavirus non tende a fermarsi in America e quindi il campionato americano di League of Legends ne risentirà ancora per molto.