League of Legends, i TSM annunciano il loro roster ufficiale

Vi avevamo già raccontato come nelle settimane scorse i TSM avessero gestito la situazione di caos che si stava generando all’interno della propria organizzazione. Con il ritorno di Doublelift la squadra nord americana ha dovuto fare i conti con la parte più cattiva della community di League of Legends. Questo principalmente dovuto al rapporto che c’è tra il giocatore e l’attuale presidente della squadra, ovviamente Riot ha seguito da vicino la vicenda facendo si che gli accordi presi non avessero influenze esterne e che il contratto del giocatore seguisse gli standard della competizione.

Con l’annuncio del roster ufficiale però, arriva però anche conferma del passaggio di “Spica” nel team principale, dopo aver fatto parte dell’academy per anni. La notizia era in realtà già stata “leakata” durante uno streaming, nel quale accidentalmente Biofrost ha fatto vedere una schermata di Discord dove era presente anche il nuovo arrivato. Nulla quindi da aggiungere alla sequenza di brutti momenti capitati alla squadra durante queste settimane, speriamo però che ora possa riprendersi con l’arrivo del Summer Split e dare il meglio per contendersi il titolo con le altre organizzazioni.

Al momento dell’annuncio, il team dei TSM è cosi composto: Broken Blade, Bjergsen, Doublelift, Biofrost e Spica, giocatori di tutto rispetto e sopratutto con tanta esperienza, sopratutto se guardiamo alla midlane e all’ad carry. La squadra nord americana ha bisogno di redenzione dopo uno split non felicissimo, e vincere il titolo di campioni estivi sarebbe una marcia in più non solo per l’organizzazione ma anche per i singoli giocatori.

Il team dei TSM è uno dei più “vecchi” all’interno del panorama competitivo di League of Legends, partendo da zero sono riusciti a creare un vero e proprio impero, sopratutto in America dove hanno giocatori che competono in ogni categoria di eSport.