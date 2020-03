League of Legends, Statale e Politecnico di Milano si sfidano

La quarantena sembra stia fermando gli eventi più importanti di tutto il mondo, ma sembra proprio che alcuni non vogliano fermarsi. Dopo mesi di preparazione, la scorsa domenica si è disputato il primo match di eSport universitario. A darsi battaglia su League of Legends sono state le statale di Milano e il Politecnico. Ogni atleta ha giocato da casa in una battaglia agguerritissima alla conquista del Nexus avversario.

I match sono andati in onda su Twitch in modo che tutti potessero vedere come agguerrita è stata la battaglia tra i due team universitari. La prima partita è stata portata a casa dal MUG dell’università Statale. Nella seconda invece Ziopera (top laner per le civette del MUG), ha tirato fuori le sue grandi abilità di combattente da mischia riuscendo a portare a casa ogni tipo di fight.

La serata è finita con un 2-0 imponente da parte dei MUG sul Politecnico. Ovviamente i prossimi match saranno trasmessi sempre sul canale Twitch della competizione. David “Boscu” Bosco, giocatore della statale ha commentato così l’evento: “Nel primo game abbiamo scelto Gragas perché ci serviva stare al sicuro, soprattutto nelle prime fasi c’era bisogno di protezione e creare una base per i temfight futuri soprattutto con la ultimate. Nel secondo game abbiamo selto Warwick per la sua sinergia con Oriana, ci è sembrato un ottimo all-in. A livello individuale ho preferito il secondo game perché mi trovo molto a mio agio con Warwick. Certamente potevamo fare qualcosa meglio ma ce la siamo cavata, sono soddisfatto delle prestazioni della squadra”.

Il mondo degli eSport universitari è sempre in continua crescita. Queste amichevoli possono magari aprire gli occhi anche ad altre associazioni che vogliono avvicinarsi alle competizioni, e provare a creare qualcosa di più grande. L’idea alla base, è quella di creare un vero e proprio campionato sulla base di quello americano, e solo con l’impegno ce la si può fare. Staremo a vedere come andranno le prossime partite, noi ovviamente vi terremo informati sugli sviluppi.