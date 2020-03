Left 4 Dead 3: Valve fa sapere cosa ha generato i falsi rumor sul gioco

Secondo alcuni rumor passati si era venuti a conoscenza della produzione da parte di Valve di Left 4 Dead 3, il terzo capitolo di uno degli FPS più amati dai videogiocatori di tutto il mondo. A gennaio di quest’anno però, con un comunicato, Valve ha fatto sapere che lo studio non si è mai occupato seriamente della produzione del terzo capitolo della serie di zombi e che le voci trapelate sui rendering altro non erano che un semplice test di sviluppo per un nuovo motore grafico.

Questo mese, in occasione del lancio di Half-life: Alyx, Portal VR e di tanti altri giochi, Chris Remo e Robin Walker di Valve sono tornati a discutere dell’argomento, per far chiarezza sulla confusione che si era generata in seguito ai precedenti rumor. La dichiarazione ufficiale di Valve che riguarda le voci di Left 4 Dead 3 fa sapere che:”Alcuni anni fa, abbiamo esplorato brevemente alcune opportunità sulla prossima generazione di Left 4 Dead, ma non stiamo assolutamente lavorando a nulla legato a Left 4 Dead in questo momento, e non lo faremo per anni.”

Ciò che invece il team stava sperimentando era il Source 2 e Robin Walker di Valve ha spiegato cos’è successo esattamente: “Abbiamo usato parti di Left 4 Dead come inizio della geometria di livello per iniziare a costruire con il Source 2, quindi un po ‘di quello che era stato creato è trapelato. Era essenzialmente un test di rendering, e la gente pensava che significasse che stavamo lavorando su Left 4 Dead”.

Sfortunatamente per i fan di Left 4 Dead non era così e Robin Walker ha aggiunto che: “Abbiamo costruito molte cose diverse nell’ambito della tecnologia di costruzione del Source 2… C’erano gruppi che dovevano generare un prodotto che sarebbe dovuto essere un obiettivo per il Source 2 e alcuni di essi utilizzarono cose legate a Left 4 Dead. Nessuna di esse ha purtroppo raggiunto un punto soddisfacente, tale da poterci costruire sopra un vero e proprio titolo”. Si trattava quindi di un insieme di strumenti per progredire con il Source 2.

Era dunque questo il motivo per cui si erano generati quei rumor su Left 4 Dead 3 e ora grazie a queste dichiarazioni di Valve sappiamo che il 3 capitolo di Left 4 Dead non è mai stato in produzione. Voi cosa ne pensate di tutta questa vicenda? Fatecelo sapere nei vostri commenti!