Sembra che qualcuno abbia diffuso in rete un prototipo di Left 4 Dead che mette i giocatori in condizione di esplorare un concept piuttosto primordiale del celebre sparatutto cooperativo di Turtle Rock. Il leaker che ha condiviso questo contenuto non è noto, ma la versione è disponibile al download sotto forma di mod sul sito GameBanana.

La mappa, che potrebbe essere una versione embrionale di Left 4 Dead, è disponibile come mod da installare su Counter-Strike: Source grazie ad un modder noto come Wolfclock. L’utente, infatti, ha preso questa fuga di notizie e ha lavorato per renderla una vera e propria mod scaricabile. Il contenuto è chiamato Zombie City e, come si può leggere nella descrizione ufficiale, si tratta di una mappa che è stata originariamente creata da Valve o dalla stessa Turtle Rock, ed è probabilmente il punto di partenza per Left 4 Dead.

Inoltre, il contenuto menziona Terror-Strike, per avvalorare l’ipotesi che si tratti di un prototipo di Left 4 Dead. Prima ancora di essere acquistata da Valve, infatti, Turtle Rock ha realizzato questo prototipo a tema zombie su Counter-Strike chiamato, appunto, Terror-Strike. Il contenuto è stato il punto di partenza per lo sparatutto cooperativo che ha reso celebre lo studio e faceva parte di una doppia proposta fatta a Valve. Questa coinvolgeva anche un gioco di magia che non ha mai visto la luce.

L’idea alla base di Left 4 Dead, infatti, è arrivata agli sviluppatori proprio grazie ad alcuni esperimenti fatti su Counter-Strike: Source. Il team di Turtle Rock, infatti, si è reso conto di come fosse soddisfacente un gameplay in cui un gruppo di giocatori si trovava ad affrontare ondate di bot armate di coltelli. Da un’evoluzione di questa idea è nato, appunto, il cooperativo di enorme successo su Xbox e che ha poi portato a Back 4 Blood (che potete acquistare su Amazon), ultimo lavoro dello studio che ha, a sua volta, ottenuto risultati notevoli.