Left Alive: nuovo trailer e nuovi screenshot per il gioco Square Enix

Left Alive è l’interessante nuovo gioco di Square Enix. Si tratta di un’opera che mescola vari generi, dallo sparatutto in terza persona, allo stealth, ai mecha e al survival. Il publisher ha condiviso un filmato legato all’invasione Garmoniyan. Inoltre, sono stati mostrati nuovi screenshot che ci permettono di scoprire qualcosa di più sui personaggi e sul gameplay.

Il video è disponibile in lingua inglese ma con i sottotitoli italiani: potete vederlo qui.

Sono al lavoro all’opera sviluppatori veterani come Toshifumi Nabeshima (il director della saga di Armored Core), Yoji Shinkawa di KOJIMA PRODUCTIONS (character designer della serie METAL GEAR) e Takayuki Yanase (mech designer, Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X). Questi grandi nomi si sono uniti per creare un mondo oscuro per Square Enix.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 5 marzo 2019 per PlayStation 4 e PC in Europa e Nord America, mentre la versione giapponese sarà distribuita già a febbraio. Il titolo promette meccaniche stealth e di sopravvivenza di alto livello: i proiettili, infatti, scarseggeranno e dovremo fare buon uso delle risorse a disposizione per creare i migliori strumenti per non soccombere alle forze nemiche.

Diteci, cosa ne pensate di Left Alive? Il nomi dietro a questo progetto sono di tutto rispetto e l’opera sembra avere stile da vendere. Vi interessa?