Legacy of Kain sembra pronto a tornare prima di quanto pensiate

Il ritorno di Legacy of Kain potrebbe divenire realtà già nel 2021. A lanciare la clamorosa indiscrezione, che al momento non è assolutamente confermata ci ha pensato Shpeshal Nick, un insider molto vicino al mondo dei videogiochi che già in passato ha anticipato il reveal di giochi, fiere e manovre di mercato dell’industria, dunque ci sono buone possibilità che anche questa notizia si riveli vera.

Stano alle parole di Shpeshal Nick, Legacy of Kain sarebbe davvero pronto a tornare quest’anno. Almeno a livello di annuncio e no, non con un nuovo capitolo. Come dichiarato dall’insider nel podcast di The Xbox Era sembrerebbe che il primo, storico capitolo della saga debutterà prossimamente in versione rimasterizzata. Attenzione, non remake: non si tratterebbe dunque di un rifacimento come avvenuto con altri giochi, ad esempio Final Fantasy VII ma di una versione aggiornata sotto la veste grafica, sonora e ovviamente dei controlli.

Ci sono però due grossi elefanti nella stanza. Il primo riguarda l’annuncio: un eventuale reveal di una versione remastered di Legacy of Kain potrebbe arrivare nel corso della Gamescom 2021 oppure alla prossima edizione dei The Game Awards ma non c’è ancora chiarezza in merito. Il secondo invece è decisamente più cattivo e ingombrante e si riferisce a quale gioco della serie sarebbe attualmente in fase di rimasterizzazione. Due dubbi, decisamente enormi, che potrebbero spingerci a pensare che non stiano filtrando troppe informazioni in merito.

Che ci sia un annuncio o no di una versione rimasterizzata di Legacy of Kain lo sapremo solamente nei prossimi mesi. Sicuramente un eventuale remastered potrebbe anche servire a tastare il polso del pubblico, in merito magari ad un revival con un nuovo gioco della serie. Al momento, come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze: vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.