Dove non arriva l’industria, molto spesso ci arrivano i modder. E così, dopo le scale di Fallout 4 perfettamente funzionanti, ora è tempo di un’altra creazione dei fan, anche se decisamente più ambiziosa rispetto alle precedenti che abbiamo avuto modo di raccontarvi. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, un singolo sviluppatore ha lavorato a una remaster HD di Legacy of Kain: Soul Reaver, rendendola disponibile gratuitamente per tutti.

Creata da RainaAudron, la remaster va a soddisfare (almeno parzialmente) i sogni dei fan. Da diverso tempo, infatti, tantissimi giocatori affezionati al gioco chiedono un remake o un reboot della serie e dove non arrivano appunto i detentori dei diritti ci arrivano i talentuosi programmatori come in questo caso, dove un singolo ci ha regalato una vera e propria rimasterizzazione del titolo, creata sulla bae della versione per SEGA Dreamcast, considerata la migliore da critica e pubblico.

Legacy of Kain: Soul Reaver HD è sicuramente un progetto ambizioso, che per poter funzionare ha proprio bisogno di un emulatore del Dreamcast e più precisamente di Flycast. Non si tratta infatti di un prodotto stand alone, ma di un vero e proprio texture pack di dimensioni decisamente importanti, che aggiorna il gioco e lo rende più bello che mai. Con Flycast è possibile installare le texture pack e provare la versione migliore (almeno graficamente e tecnicamente) del gioco. Potete dare uno sguardo alla presentazione del progetto grazie al video poco più in basso.

Per scoprire come poter provare il gioco e scaricare tutto il materiale necessario, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del progetto. Oltre alle istruzioni e ai file necessari, troverete anche un breve background di come è nata questa idea e cosa ha spinto lo ssviluppatore a realizzare questo spettacolare tributo. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.