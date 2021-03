Legacy of Kain: Soul Reaver sparisce da Steam, ecco perché

Senza alcun tipo di preavviso, Square Enix ha rimosso da Steam Legacy of Kain: Soul Reaver. Purtroppo la rimozione del titolo non ha niente a che vedere con la tanto rumoreggiata uscita di un remake/remaster vero e proprio ma il publisher e sviluppatore giapponese ha intenzione di apportare comunque qualche modifica prima di riportare in vendita il titolo, questa volta non solo sul servizio Valve ma anche in un altro negozio virtuale.

Stando ad una nota ufficiale di Square Enix, la rimozione è stata necessaria per lavorare ad alcuni aggiornamenti su Legacy of Kain: Soul Reaver. Si tratta di un lavoro chiamato in gergo “Quality of Life Improvements”: il team di sviluppo si dedicherà dunque ad aggiornare qualcosina per rendere il titolo più giocabile e adatto agli standard del 2021, senza però andare a toccare nient’altro a livello grafico e soprattutto di storia.

La nuova versione di Legacy of Kain: Soul Reaver sarà disponibile non solo su Steam ma anche su GOG. L’informazione arriva dal modder wrace, creatore di una delle mod che migliora graficamente il titolo di casa Square Enix. Wrace si è messo in contatto con GOG, che avrebbe annunciato l’arrivo della nuova versione entro un paio di settimane, con tanto di miglioramenti su cui Square Enix sta lavorando. Tra questi troviamo la presenza di un New Game+, supporto agli achievement e qualche miglioramento tecnico, come ad esempio un fix per le risoluzioni più alte.

I miglioramenti che sta ricevendo Legacy of Kain: Soul Reaver potrebbero a questo punto aver spento definitivamente la possibilità di vedere un remaster o remake del titolo. Tuttavia vi invitiamo a prendere questa dichiarazione con le pinze: non è assolutamente escluso che in un prossimo futuro Square Enix non dedica di ascoltare i giocatori che da anni chiedono appunto una nuova versione dello storico videogioco.