Legends of Runeterra: annunciata la data di lancio, ecco quando uscirà

Dopo aver passato un periodo di tempo nella fase di Open Beta, il nuovo gioco di carte sviluppato da Riot Games “Legends of Runeterra” ha finalmente una data di uscita ufficiale. Attualmente all’interno del titolo sono presenti oltre 400 carte, e altre 120 stanno per essere introdotte nella versione Beta a partire dal prossimo 28 aprile, mentre il gioco verrà rilasciato solamente due giorni dopo, il 30 aprile.

Sembra quindi che Hearthstone avrà molto presto un nuovo contendente. Legends of Runeterra ha dalla propria una struttura di gioco che peremette una distrubuzione delle carte più generosa. Per rimpolpare il proprio mazzo, ai giocatori sarà possibile acquistare le nuove carte spendendo soldi reali, oppure facendo utilizzo della moneta di gioco ottenibile continuando a giocare.

Nel momento in cui Legends of Runeterra verrà lanciato, tutti i giocatori che hanno preso parte alla Open Beta ritroveranno tutti i progressi fatti all’interno del titolo, comprese le carte che sono state sbloccate in precedenza. Dopo che il gioco di Riot verrà lanciato, i giocatori potranno ottenere un Guardiano Moonstruck Poro per chiunque giochi al gioco di carte prima del 7 maggio.

Vi ricordiamo quindi che, Legends of Runeterra uscirà ufficialmente il prossimo 30 aprile su PC. Se siete interessati al nuovo videogioco dei creatori di Legue of Legends, potete dare una lettura alla nostra guida ai mazzi migliori, così da arrivare preparati al lancio del gioco. Cosa ne pensate di Legends of Runeterra? Avete già avuto la possibilità di testare il nuovo gioco di carte di Riot Games?