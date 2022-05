Quando Riot Games ha deciso di esplorare nuovi modi di raccontarsi, in molti non hanno visto al piano generale della sua espansione. In effetti con la differenziazione dei suoi prodotti è riuscita ad espandere ancora di più il pubblico e con l’esperimento TFT lanciato durante il periodo degli auto chess è riuscita sicuramente ad assicurarsi una grossa fetta di pubblico completamente nuova che neanche avrebbe provato ad avvicinarsi al MOBA di casa Riot. Legends of Runeterra è invece un altro tassello che nel corso degli ultimi anni ha dimostrato di potersi mantenere in piedi anche grazie ad una solida community di giocatori che trova qualitativamente appagante giocare al gioco di carte con i propri personaggi preferiti.

Riot Games non ha quasi mai avuto problemi di creatività e la quantità di campioni, cosi diversi tra loro che si vede in League of Legends è sicuramente un dato importante. Questo valore aggiunto dell’azienda lo si può trovare anche all’interno del suo gioco di carte, che sembra essere sempre più in evoluzione, con ormai all’attivo più espansioni e con modalità di gioco uniche e dalle idee uniche.

Parlando proprio delle espansioni, in questi giorni abbiamo avuto modo di provare in anteprima quella in arrivo il prossimo 25 Maggio ovvero “Erranti dei Mondi”, conosciuta dal pubblico internazionale come “Worldwalker”. Quest’ultima espansione porterà con se tantissime novità, non solo per quanto riguarda il numero di carte che verranno aggiunte, ma anche per tutte le novità ceh verranno aggiunte per migliorare l’esperienza utente e cercare di rendere il gioco molto più user friendly.

Giocare Legends of Runeterra anche da soli, è ormai possibile da molto tempo, anche grazie al “Cammino degli eroi”, un’avventura PvE costruita intorno ai campioni disponibili all’interno del gioco. Con “Erranti dei Mondi”, avremo una versione 2.0 di questa modalità che porterà con se novità strutturali, e soprattutto nel modo in cui si affrontano le regioni. Se è vero che queste modalità permettono anche di far accedere sempre più giocatori nuovi, perché se prese in determinati modi servono anche un po’ da tutorial prima di buttarsi nella mischia dell’online, al momento Riot non è intenzionata ad aggiungere all’interno di questa modalità nessuna tipologia di monetizzazione. Una scelta sicuramente di tutto rispetto, soprattutto se si pensa ad altri titoli di questo tipo.

L’obiettivo primario degli sviluppatori è rendere il gioco chiaro e bilanciato, soprattutto a livello di meccaniche, senza dover per forza incastrare all’interno del loop anche meccaniche di monetizzazione sia per l’acquisto di “extra” ma anche per potenziare il proprio campione.

La principale novità di questo Cammino dei Campioni 2.0 sarà infatti sui campioni che andremo a controllare durante tutta la nostra avventura. In questo nuovo aggiornamento potremo infatti avere a disposizione un roster completo su cui fare affidamento e cercare sconfiggere avversario dopo avversario, non solo per acquisire i premi, ma anche per livellare e sbloccare nuovi potenziamenti per il nostro protagonista dell’avventura.

Anche qui, troviamo infatti una novità, è stato infatti introdotto un nuovo livello per la nostra carta campione. Il “Legend” ci permetterà infatti di avere a disposizione più poteri e avere anche modo di fare squadra con altre carte di questo livello e portare scompiglio nell’intero mondo di Runeterra. A questo proposito infatti, la voglia di voler potenziare questa modalità c’è tutta da parte degli sviluppatori. Legends of Runeterra è si un gioco di carte, ma Riot sa bene quanto i propri giocatori siano affezionati anche ai personaggi e soprattutto alla Lore che si sta costruendo all’interno del mondo di gioco.

Soprattutto dopo l’uscita di Arcane il bacino di utenza a è aumentato di molto, e come detto ad inizio di questo articolo, Riot ha ormai a disposizione una vera e propria mitologia su cui fare affidamento. Ed è proprio qui che nascono quasi tutte le nuove idee che si possono trovare all’interno del “Cammino degli Eroi”. Se il protagonista assoluto sembra essere l’aggiunta della carta di Jhin, ecco che però a lui si affiancano altri campioni che sono pronti a prendersi il trono di carta preferita di moltissimi giocatori, non solo per la loro influenza all’interno del meta di gioco, ma anche per come le nuove meccaniche sono state introdotte.

Le sinergie create con le nuove parole chiave, sono infatti tantissime, che vanno ovviamente ad unirsi alle tantissime vecchie meccaniche di gioco. Durante gli scorsi giorni Riot ha già avviato una campagna di avvicinamento non solo tramite i suoi social, ma anche grazie ad alcuni partner che hanno avuto accesso a tantissime nuove carte che si potranno trovare all’intento di questa espansione. Non solo campioni, ma anche nuovi incantesimi per poter sinergizzare al meglio con le nuove aggiunte.

Tra i campioni aggiunti in Legends of Runeterra “Erranti dei Mondi”, troviamo Annie, Ilaoi, Bard e soprattutto il tanto atteso Jinh, protagonista indiscusso anche del teaser trailer dell’ espansione. Proprio questo nuovo campione, porta con se una delle keyword più importanti di questa nuova espansione. Infatti a partire dal prossimo 25 Maggio, non verrà introdotta una nuova reegione di provenienza delle carte, ma semplicemente ci sarà la keyword “Origine” che permetterà alla nostra carta di prendere la regione delle altre carte del nostro mazzo a piacimento.

L’altro campione ad avere questa stessa caratteristica sarà Bard, ed insieme verrano etichettati coe campioni di Runeterra, con keyword origine. Le possibilità a questo punto diventeranno infinite, non solo per come potranno essere inseriti in mazzi già buildati in precedenza, ma soprattutto creandone di nuovi, sfruttando anche la seconda keyword introdotta proprio con il nostro bardo preferito.

Con Bard saranno aggiunte, come è possibile immaginare, anche le sue “Campanelle” che porteranno con se anche la meccanica dei “Doni”, ovvero trappole che si legheranno ad altre carte nel nostro mazzo, e che si attiveranno non appena le pescheremo. Ed è proprio questa meccanica che ci ha davvero stupito, soprattutto per la quantità di combo interessanti che è possibile fare. Lo screen qui sopra infatti mostra una combo, fatta con un deck composta da Fizz/Bard. Insomma, una cosa non da poco.

Ultima, ma non per importanza è la keyword che verrà aggiunta con Ilaoi, ovvero “Genera”. Essa permetterà infatti di avere accesso ad una nuova tipolgia di carte ovvero i Tentacoli. Essi spawneranno all’interno della plancia e permeterrano due situazioni di gameplay diverse. Se nel momento dell’attivazione non abbiamo alcun tentacolo all’attivo, allora avremo il controllo di un tentacolo 1/1. Se invece abbiamo già un tentacolo in plancia, esso avrà un boost +1/+1 alle statistiche. Anche in questo caso si tratta di una meccanica che potrebbe sinergizzare benissimo con carte incantesimo introdotte all’interno di Erranti dei Mondi.

Questa nuova espansione porterà con se quasi sicuramente una ventata di aria fresca all’ìnterno del gioco di carte di Legends of Runeterra. Con una modalità PvE completamente rinnovata l’intento di Riot è quello di far avvicinare anche tanti nuovi giocatori, che magari non hanno esperienza con giochi di carte di questo tipo. Con una modalità avventura che possa funzionare da “introduzione” per capirne le meccaniche e studiare le combo, il gioco sicuramente avrà una curva di apprendimento diversa rispetto il passato. Ovviamente con tutte le carte che verranno aggiunte a partire dal 25 Maggio, sarà ancora più complesso trovare il proprio stile di gioco, ma se volete un punto di partenza per poter provare a giocare, allora sicuramente l’uscita di una nuova espansione è sicuramente il momento giusto per saltare sul treno.