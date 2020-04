Legends of Runeterra: ecco il set Alte maree

Riot ha svelato il set di carte di Legends of Runeterra in arrivo su PC e mobile il 28 aprile: Alte maree. Oltre al set di carte, Legends of Runeterra accoglierà anche la patch 1.0, la quale sarà ultimata entro il 30 aprile 2020. Vediamo tutti i dettagli legati al nuovo set di carte, scoprendo le carte, i campioni, le nuove parole chiave e gli elementi cosmetici.

Alte Maree di Legend of Runeterra ruota intorno a una nuova regione: Bilgewater, che i giocatori potranno esplorare e usare come nuovo fulcro per i propri mazzi. Questo luogo è pieno di bande di pirati pronte al saccheggio, ladri e truffatori in cerca di vittime e mostri abissali che possono inghiottire intere navi. Bilgewater dà varie opzioni per sorprendere i nemici e colpire con attacchi molti potenti.

Alte maree introdurrà all’interno di Legends of Runeterra:

Più di 120 carte: più di 60 per Bilgewater e altre 60 per le sei regioni iniziali

11 nuovi campioni: Miss Fortune, Fizz, Gangplank, Twisted Fate, Swain, Quinn e altri ancora! 5 per Bilgewater e 1 per ognuna delle altre sei regioni iniziali

6 nuove parole chiave

Armonia: quando viene evocato, ripristina 1 mana incantesimo

Esploratore: la prima volta che le unità esploratore attaccano in ogni turno, prepara il tuo attacco

Vulnerabile: il nemico può sfidare questa unità, obbligandola a bloccare

Saccheggio: una carta attiva la sua abilità Saccheggio quando viene giocata se hai danneggiato il Nexus nemico durante il turno

Profondità: ricevo +3|+3 quando il tuo mazzo ha 15 o meno carte rimaste

Gettare: annienta X carte non campioni dal fondo del tuo mazzo

Come già indicato, inoltre, ci saranno una serie di elementi cosmetici, ovvero due nuovi guardiani (Balenottera e Scimmia da sparo), Moli del sangue (una plancia di gioco a tema Bilgewater), 10 nuove emote (190 monete cadauna), 10 dorsi per le carte (1 per ogni regione, previo completamento delle stesse, e dorsi carte dedicati a Garen, Jinx e Yasuo, per 490 monete cadauno).