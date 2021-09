Leggende Pokémon Arceus: annunciato a sorpresa un nuovo Pokémon inedito

In giornata sono stati rivelati nuovi dettagli dei titoli Pokémon in arrivo nei prossimi mesi, ossia i remake di quarta generazione Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, e il nuovo filone Leggende Pokémon Arceus. In particolare, per quest’ultimo sono state annunciate parecchie novità, tra cui un nuovo Pokémon del tutto inedito.

Leggende Pokémon Arceus è uno spin-off che narra le vicende di Pokémon del passato, e in particolare si concentra sull’antica regione di Sinnoh, un tempo chiamata Hisui. Il nuovo trailer presentato da Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo ha presentato diverse novità come l’Arceusphone, un dispositivo tecnologico molto avanzato per quell’epoca e che sembra avere un qualche collegamento proprio con Arceus, il Pokémon copertina del gioco nonché divinità delle creature tascabili. Nel video viene mostrato anche qualche luogo iconico del Villaggio di Giubilo, unico avamposto umano ad Hisui: sartoria, parrucchiere, studio fotografico, emporio, bottega e pascolo.

Nel corso delle esplorazioni di Hisui, i giocatori di Leggende Pokémon Arceus possono imbattersi in Pokémon più grandi del normale con gli occhi che brillano di rosso, ossia i Pokémon Alfa. Si tratta di creature più forti rispetto alla norma e con un temperamento più aggressivo. In Hisui vivono anche i Pokémon regali, creature particolarmente potenti che aiutano volontariamente la gente della regione. Alcuni di questi sono protetti dai Capitani, persone che hanno il compito di salvaguardare tali creature speciali e il loro habitat. Alcuni dei Pokémon regali possono essere cavalcati, come Wyrdeer, Basculegion e Braviary di Hisui, già visti nello scorso trailer.

Il piatto forte del trailer, tuttavia, è senza dubbio la nuova creatura Kleavor, il Pokémon Scure. Si tratta di una bestia alta 180cm di tipo Coleottero e Roccia, di cui vi riportiamo il suo Pokédex di Leggende Pokémon Arceus: “Grazie a un minerale speciale tipico della regione di Hisui, Scyther può evolversi in questo Pokémon. Alcune parti del suo corpo si sono indurite tanto da diventare di pietra. Queste parti vengono danneggiate spesso durante le lotte più accanite, e i Kleavor con molte vittorie alle spalle ne portano i segni sotto forma di estese scheggiature sul corpo. Si dice che un tempo la gente di Hisui usasse le schegge di pietra perse dai Kleavor per creare strumenti.”

Da come avrete capito, si tratta di un’evoluzione alternativa del Pokémon di prima generazione Scyther. Che ci siano altri Pokémon in grado di evolversi in creature mai viste prima? Lo scopriremo probabilmente solo al lancio di Leggende Pokémon Arceus, disponibile dal 28 gennaio 2022 su Nintendo Switch.