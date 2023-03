Ora è ufficiale: LEGO 2K Drive esiste e debutterà a breve. Dopo i teaser lanciati dal publisher, ora è arrivata anche la conferma da parte di una testata giornalistica americana, che potrebbe aver però rotto l’embargo a cui era stata sottoposta. Poco cambia però la sostanza: il nuovo gioco con i mattoncini danesi è stato oramai svelato. Il progetto inoltre sembra sancire la fine dei rapporti tra WB Games e l’azienda danese, che erano legate oramai da decenni per la realizzazione di videogiochi a tema mattoncini.

Come abbiamo dichiarato in apertura della notizia, il gioco si chiama LEGO 2K Drive e non è un rivale di Mario Kart, ma più un guanto di sfida lanciato ai racing game come Forza Horizon. Il nuovo gioco di guida è infatti un titolo a mondo aperto, definito dal publiser come un “AAA driving adventure game”. Il titolo sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC (via Steam ed Epic Games Store) davvero a breve. La data di uscita è infatti fissata per il 19 maggio 2023. Al lancio ci saranno tre edizioni disponibili: Standard Edition e una Awesome Edition, che includerà una mini figure digitale, il pass stagionale e un nuovo veicolo.

Per quanto riguarda la tipologia di gioco, LEGO 2K Drive presenterà corse su strada, fuori strada e anche in mare. Presente un comparto multiplayer anche cooperativo, così come la personalizzazione dei propri veicoli. Il tutto ovviamente in pieno stile LEGO, con la possibilità di utilizzare i mattoncini per creare i propri veicoli scegliendo tra mille mattoncini diversi.

Non resta che attendere un trailer ufficiale del gioco, che dovrebbe arrivare nel corso della giornata di domani, come precedentemente annunciato. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.