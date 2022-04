Giusto qualche istante fa è arrivato un annuncio a dir poco inaspettato. LEGO ed Epic Games, i due colossi dell’intrattenimento mondiale, hanno appena annunciato di aver unito le forze in favore della creazione di uno spazio virtuale tutto dedicato ai bambini. In poche parole, le due compagnie hanno in mente di creare un nuovo metaverso ricco di esperienze creative che permetteranno ai più piccoli di giocare, sperimentare, unirsi e divertirsi in un luogo digitale fatto su misura per loro.

Come viene dichiarato dalle due compagnie all’interno del comunicato, questa nuova esperienza digitale sarà adatta alle famiglie e permetterà ai bambini di avere accesso a strumenti che consentiranno loro di diventare non solo dei creatori, ma gli offriranno anche una serie di incredibili opportunità di gioco in uno spazio sicuro e positivo. “LEGO ha catturato l’immaginazione di bambini e adulti attraverso il gioco creativo per quasi un secolo e siamo entusiasti di unirci per costruire uno spazio nel metaverso che sia divertente e fatto per bambini e famiglie”, ha dichiarato Tim Sweeney, CEO e fondatore di Epic Games.

A queste dichiarazioni si aggiungono anche quelle di Niels B. Christiansen, CEO di The LEGO Group. “I bambini si divertono a giocare nei mondi digitali e fisici e si muovono senza soluzione di continuità tra i due. Crediamo che ci sia un enorme potenziale per loro di sviluppare competenze per tutta la vita come la creatività, collaborazione e comunicazione attraverso esperienze digitali. Ma abbiamo la responsabilità di renderle sicure, stimolanti e vantaggiose per tutti. Non vediamo l’ora di lavorare con Epic Games per dare forma a questo futuro entusiasmante e giocoso”.

We’re teaming up with @LEGO_Group to build a fun place for kids to play in the metaverse! Learn more here: https://t.co/rtrckV9UJm pic.twitter.com/rsDDjgXEq7 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 7, 2022

Man mano che il concetto di metaverso si evolve, sta venendo rimodellando il modo in cui le persone si incontrano, giocano, lavorano, imparano e interagiscono in un mondo virtuale tridimensionale. Per questo LEGO Group ed Epic Games hanno deciso di unire la loro grande esperienza per garantire che questo metaverso sia progettato pensando al benessere dei bambini di tutto il mondo.