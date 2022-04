LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è un’ottima rivisitazione della saga di Guerre Stellari. Il titolo ripercorre gli eventi dei nove film della serie, raccontandoli in perfetto stile Lego. Il titolo, inoltre, adatta tutti gli eventi dell’opera di George Lucas con il tipico stile divertente e scanzonato tipico dei giochi sella serie.

Non mancano scene iconiche

In LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker ci sono moltissimi episodi divertenti ma il gioco ha anche attirato l’attenzione per alcune citazioni nascoste. Ad esempio, una delle missioni nella sezione La minaccia fantasma si chiama “Better Call Maul“, in riferimento a Breaking Bad e alla sua serie spin-off Better Call Saul. Nella stessa sezione troviamo, inoltre, Qui-Gon Jinn, doppiato nei film da Liam Neeson che recita le battute del film Taken nel quale l’attore è protagonista.

Dal momento che LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è chiaramente rivolto ai bambini, alcuni potrebbero essere sorpresi dal fatto che contenga battute e riferimenti che solo gli adulti capirebbero. Tra questi troviamo un cenno a uno degli episodi della seconda stagione di South Park. L’episodio 14 della seconda stagione di South Park, chiamato Chef Al Fresco, vede il famoso avvocato Johnnie Cochran sfruttare la cosiddetta “Difesa Chewbacca” per vincere battaglie legali. La strategia prevede una spiegazione da parte dell’avvocato sul motivo per cui non abbia senso per Chewbacca uscire ad Endor con gli Ewoks e di come non abbia senso parlarne in tribunale. Così facendo, la giuria viene confusa e Cochran vince le cause. Nella parte riguardante il Ritorno dello Jedi, i giocatori troveranno proprio una missione chiamata Difesa Chewbacca come citazione dell’episodio appena citato.

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X. Con i suoi circa 300 personaggi e numerosi pianeti, il titolo di TT Games ha senza dubbio una grande mole di contenuti che abbiamo provato nella nostra recensione. I fan più attenti troveranno senza dubbio ulteriori citazioni e riferimenti alla cultura pop.