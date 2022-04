La saga videoludica, realizzata da TT Games, dedicata ai LEGO conta, oramai, un impressionante numero di iterazioni che, a partire dall’iconico LEGO Star Wars del 2005, conta oggi oltre 30 titoli, che spaziano da esperienze su licenza (Pirati dei Caraibi, Marvel, Signore Degli Anelli, Rock Band…) e originali (LEGO Battles, LEGO City Undercover…).

Un vero e proprio colosso che, nel corso degli anni, ha raccolto pareri sempre più favorevoli da parte di pubblico e critica, riuscendo a generare incassi notevoli grazie alla capacità di conquistare il cuore non solo dei bambini ma anche di tantissimi adulti, grazie a una estrema attenzione all’accessibilità, a una fedeltà estrema al materiale di riferimento e a un’ironia basata su gag comprensibili a tutti.

Tra tutti i videogiochi prodotti da TT Games e Warner Bros, però, la saga di Star Wars è sempre stata tra le più apprezzate. Non stupisce, quindi, che in seguito alla conclusione cinematografica della saga degli Skywalker, e alla notizia che TT Games non avrà più l’esclusività per produrre videogiochi dedicati ai celebri mattoncini, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker facia il suo debutto (su ogni piattaforma di gioco) per chiudere, metaforicamente, un enorme percorso cominciato 17 anni fa proprio con un titolo dedicato a Guerre Stellari.

Come suggerisce il titolo stesso, LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker comprende storie e personaggi provenienti da tutti i 9 film principali della saga cinematografica. Non sono compresi quindi Rogue One, Solo o The Mandalorian, anche se i bonus per chi ha preordinato il gioco lasciano trasparire dei potenziali contenuti aggiuntivi in dirittura di arrivo.

Indubbiamente si tratta del titolo più ambizioso ed enorme mai sviluppato dall’azienda inglese. Non per altro TT Games si è presa ben tre anni di tempo, in seguito all’annuncio, per lavorare accuratamente al titolo. Un lasso di tempo che sicuramente è valso la pena di attendere, poiché siamo dinanzi alla miglior produzione videoludica dedicata ai LEGO da molto tempo a questa parte nonché, considerando la rottura degli accordi fra i due partner, il miglior canto del cigno per questa longeva serie.

Una galassia lontana lontana e… abnorme!

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è, molto probabilmente, uno dei videogiochi più grandi che abbiamo mai avuto modo di approcciare. TT Games ha voluto esagerare con i contenuti creando un unico gigantesco pacchetto composto da storie, personaggi ed eventi di tutti i nove film della saga principale. Un lavoro immenso che ha dato vita, a tutti gli effetti, al titolo LEGO più grande di sempre.

Inoltre, per realizzare tutto questo, gli sviluppatori hanno deciso di ricominciare da zero, evitando di prendere qualsivoglia elemento dalle precedenti produzioni dedicate a Star Wars. Tutti i contenuti presenti in LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker sono inediti e per quanto alcune dinamiche di gioco possano richiamare ai precedenti capitoli realizzati da TT Games, tutto risulta omogeneo, bel confezionato e molto più snello e dinamico rispetto al passato.

La struttura di gioco ruota tutto intorno alla Mappa Galattica, che ci permette di viaggiare tra i diversi pianeti dei film ogni qualvolta che lo desideriamo (una volta sbloccati, chiaramente), consentendoci di esplorare in lungo e in largo tutti i mondi visitati precedentemente durante le campagne principali, per rinvenire i numerosissimi segreti nascosti al loro interno, a cui è possibile accedere esclusivamente con la giusta “classe” di personaggi, che in questa iterazione raggiungono l’impressionante numero di 300 diversi da poter sbloccare progredendo con le varie attività di gioco.

Ogni classe di personaggi presente all’interno di LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker , presenta meccaniche di gioco differenti che permettono di risolvere determinati enigmi ambientali, così ocme di raggiungere determinate aree precluse precedentemente durante la storia principale. La differenza maggiore, rispetto al passato, riguarda la presenza delle classi (Jedi, Eroe, Ccciatore di Taglie, Droide, etc…), ognuna delle quali può essere migliorata con gli appositi mattoncini Kyber (che in LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker sono oltre 1000 sparsi per tutta la Galassia) per ottenere abilità aggiuntive. I mattoncini Kyber si ottengono superando sfide, missioni, sezioni platform, esplorazioni nello spazio profondo e puzzle ambientali, il vero e proprio fulcro del gioco ulteriormente impreziosito dalla “Forza”, che possiamo sfruttare per spostare gli oggetti presenti nelle ambientazioni e costruire strutture atte ad aprirci veri e propri passaggi realizzati con i mattoncini colorati.

Abbiamo finalmente anche gli ultimi due film!

La modalità Storia, presente in LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, ci guida nell’avventura dei 9 film principali, seguendo i principali avvenimenti di questi ultimi e alternando atmosfere maggiormente serie e adiacenti alla narrazione originale a siparietti e sketch comici al limite del demenziale, trasformando il tutto in un perfetto connubio fra serie e faceto che si sposa perfettamente con lo stile artistico, decisamente disimpegnato e caricaturale, trasmesso dai LEGO… oltre che risultare praticamente indistinguibile dal comparto narrativo dell’ultima trilogia cinematografica.

TT Games ha offerto la possibilità di iniziare dal primo episodio di ciascuna trilogia, permettendo al giocatore di scegliere se cominciare il proprio viaggio da “La Minaccia Fantasma”, da “Una nuova Speranza” o da “Il Risveglio Della Forza”, il tutto per venire incontro ai gusti di ogni giocatore e permettere, a chi ha già affrontato in passato le versioni LEGO delle prime due trilogie, di cominciare subito dal materiale più recente.

Ogni momento saliente dei nove film potrà essere vissuto in prima persona all’interno di LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, così come ogni elemento presente nelle pellicole della saga è presente all’interno del gioco, e sarà possibile utilizzarlo o, semplicemente, visitarlo. Il nuovo titolo di TT Games conta più di 100 veicoli messi a disposizione del giocatore (a patto di sbloccarli prima), così come ogni singola località, comprese quelle comparse solo per una manciata di minuti nei film, sarà liberamente esplorabile.

Se potervi fare una passeggiata per Tatooine, camminando per i desertici viottoli popolati da umani, rodiani e Jawa, non bastasse a sfamare la vostra fame di usi e costumi delle popolazioni presenti nella galassia di Guerre Stellari, sappiate che in LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker è presente anche un compendium per ogni singolo contenuto presente nel gioco, dai personaggi principali, passando per i veicoli, fino ai pianeti. Un mastodontico atto d’amore per i fan di Star Wars, che finalmente potranno non solo rivivere le celebri avventure degli Skywalker in un’esperienza completa, longeva e maledettamente divertente, ma potranno approfondire ogni aspetto di quella galassia lontana lontana.

Non mancano scene iconiche

Un’avventura per tutta la famiglia

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker non vuole proporre importanti stravolgimenti dal punto di vista del gameplay, al netto di un rinnovato utilizzo della Forza e dell’introduzione delle classi, quanto più vuole affinare una formula perpetrata per oltre quindici anni, rendendola non solamente accessibile ma soddisfacente per ogni fascia di età. Indubbiamente si tratta del videogioco LEGO maggiormente appagante, in grado di ripartire equamente l’esperienza di gioco offrendo una varietà, e una qualità, mai vista prima in una produzione del franchise.

Per quanto riguarda il gameplay, “pad alla mano”, l’unica reale sbavatura che abbiamo riscontrato risiede negli scontri con le armi a distanza. Per quanto risultino indubbiamente migliorate rispetto al passato, non possono in alcun modo competere con la solidità del combat system dedicato agli attacchi melee, molto più stratificata e appagante nella sua messa in scena.

Se in “modalità libera” questa sbavatura non viene percepita particolarmente, grazie alla possibilità di creare un team senza limiti e che, quindi, mescoli senza distinzioni eroi, Jedi e Sith, durante la storia principale risulta più marcata, in virtù dell’impossibilità di cambiare il proprio team per “motivi di trama”.

In virtù di tutti questi aspetti, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker offre una longevità davvero versatile e che spazia dalle, circa, 15 ore, richieste per portare a termine le nove campagne dedicate alle rispettive pellicole, a più di un centinaio di ore, necessarie per riuscire a ottenere ogni collezionabile offerto dal titolo.

Il gioco è estremamente vario

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker: Il comparto tecnico

Prima di dedicarci ai requisiti per PC, e a come si comporta LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, vogliamo perderci in una piccola analisi generale su quanto realizzato da TTGames con i suo progetto più ambizioso. I modelli poligonali di ogni personaggio, e di ogni mattoncino che lo compone, è un concentrato di cura dei dettagli e meticolosa riproduzione delle versioni reali dei personaggi, reperibili all’interno dei vari set LEGO.

Poter notare non solamente le saldature fra le plastiche che compongono i modelli dei personaggi ma, addirittura, i graffi sulle loro superfici lucide che, progredendo con l’avventura, si andranno ad accumulare al termine di ogni colluttazione o scontro è indubbiamente impressionante e mostra chiaramente l’estrema attenzione ai dettagli risposta dagli sviluppatori.

LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, inoltre, presenta un costante contrasto, realizzato in maniera impeccabile, fra gli ambienti realizzati con modelli realistici e le architetture, la flora e la fauna, tutti composti da mattoncini LEGO.

È per certi versi impressionante come alcuni degli scorci offerti da LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, riescano a risultare vivi e maggiormente “next gen” di quelli offerti da produzioni con ambizioni grafiche maggiori. Il merito va tutto a TT Games che non ha voluto riciclare nulla, ricreando da zero i mondi di gioco ripensando totalmente la gestione dei liquidi, il sistema di illuminazione e la gestione degli effetti speciali.

Volendo a tutti i costi appuntare qualche difetto nella realizzazione tecnica di LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, possiamo dirvi che abbiamo assistito a qualche compenetrazione di troppo, qualche micro glitch nei personaggi che popolano i vari pianeti e qualche imperfezione nella sincronia di alcune frasi fuori campo nelle sezioni di esplorazione libera. Nulla di assolutamente impattante ai fini dell’esperienza di gioco e che si limita a strappare un sorriso in più in quei rarissimi momenti in cui un personaggio pare discutere di argomenti totalmente casuali nel bel mezzo di una battaglia.

Tutte le musiche originali della saga di Star Wars, così come tutta l’effettistica dedicata ad armi e mezzi di trasporto, provengono dai film e sono stati trasposti in maniera certosina per la gioia dei milioni di appassionati della saga di George Lucas. A differenza delle precedenti produzioni dedicate ai mattoncini danesi, LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker è stato interamente doppiato in italiano, offrendo comunque la possibilità di disattivare questa funziona per lasciare il gioco con i tipici mugugni che da sempre caratterizzano la serie di videogiochi realizzata da TT Games