LEGO Star Wars The Skywalker Saga avrà 800 personaggi!

Il mondo di Star Wars è sempre stato uno di quelli che ha affascinato il pubblico, sia per la sua vastità sia per la presenza di creature decisamente memorabili. L’universo creato da George Lucas ha insomma generato una community fanatica sempre pronta a scoprire qualche dettaglio in più sulla lore generale dell’opera. Nonostante l’ultima trilogia non abbia fatto urlare di gioia gli appassionati, ha comunque inserito al suo interno altre razze aliene da ricordare. Nel corso del 2021 verrà rilasciato LEGO Star Wars The Skywalker Saga titolo che unisce la saga con i famosi mattoncini danesi in una corposa collection che vedrà al suo interno tutti e nove i lungometraggi usciti.

Nonostante non abbiamo ancora una data ufficiale, la rivista ufficiale PlayStation ha rivelato novità interessanti riguardanti LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Secondo Dawn McDiarmid, lead designer del titolo, all’interno ci saranno ben 800 diversi personaggi, tra cui 300 giocabili: un numero a dir poco pazzesco. McDiarmid ha poi aggiunto che molti di questi provengono dalla nuova trilogia, compreso Babu Frik, uno dei preferiti di tutti.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga sarà un gioco costruito da zero, con un mondo vastissimo tutto esplorabile; immancabili ovviamente anche le battaglie spaziali che hanno fatto innamorare milioni di fan in tutto il mondo. Il lead designer ha dichiarato inoltre che saranno presenti ben 23 pianeti più rispettive lune con un totale di 28 di luoghi unici da visitare. “Se hai un luogo preferito dell’universo di Star Wars, è molto probabile che sia inserito all’interno del gioco” ha detto McDiarmid.

Insomma, LEGO Star Wars The Skywalker Saga promette davvero bene, specialmente per la quantità di personaggi da utilizzare e vedere, a dir poco incredibile. In attesa di novità ed informazioni aggiuntive riguardanti questo importante progetto, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.