LEGO Star Wars la Saga degli Skywalker è sul mercato da poco più di una settimana e in pochi si aspettavano un successo così devastante del nuovo titolo su licenza LEGO e Star Wars. Gli appassionati dei due brand attendevano questo titolo spasmodicamente, ma possiamo tranquillamente dire che i pareri di critica e pubblico hanno superato le ben più rosee aspettative di molti. Questo ha portato il titolo sotto i grandi riflettori, e a quanto pare anche i bagarini hanno messo le loto grinfie su un particolare gadget presente in un’edizione del nuovo gioco.

Il tutto sta succedendo per “colpa” della Deluxe Edition di LEGO Star Wars la Saga degli Skywalker. Questa edizione speciale del titolo, infatti, permette di ottenere, oltre al gioco e a una serie di contenuti extra, anche una speciale mini-figure LEGO esclusiva. Si tratta di una mini-figure di Luke Skywalker intento a bere del latte di Bantha con annesso labbro sporco del suddetto latte blu, e questo gadget extra sta facendo impazzire bagarini e collezionisti.

Ebbene sì, con un gadget simile presente nella Deluxe Edition di LEGO Star Wars la Saga degli Skywalker, eBay, e non solo, si è presto riempito di inserzioni che mettono in vendita a prezzi molto alti solamente la bustina contenente questa mini-figure esclusiva. D’altronde i collezionisti LEGO sono tantissimi in tutto il mondo e dato che le Deluxe Edition del nuovo videogioco stanno velocemente andando sold out in diverse parti del mondo c’è chi ha ben pensato di mettere in vendita il proprio pacchetto in rete.

Ormai sembra che i bagarini abbiano imparato molto dalla situazione PS5 e Xbox Series X, andando quasi a cercare quell’oggetto limitato da poter rivendere in sovraprezzo online. Questa situazione legata alla mini-figure di Luke è solo il caso più recente, ed è probabile che in futuro i bagarini possano mettere le proprie grinfie su altro.