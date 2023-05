Il famoso emulatore Dolphin saluta Steam. Nintendo non ha affatto digerito lo sbarco del popolare programma sul client gaming più vasto del mercato, agendo in maniera rapida per farlo rimuovere, anche per via del suo possibile utilizzo su Steam Deck.

L’azienda di Kyoto ci ha messo solo due mesi per convincere Valve a farlo togliere, dimostrando ancora una volta quanto la casa di The Legend of Zelda sia sempre in prima linea per tutelare i propri videogiochi.

Nintendo ha comunque rilasciato un comunicato tramite Kotaku che sottolinea ancora una volta quanto per loro sia importante combattere la “pirateria”:

Nintendo è impegnata nella protezione del duro lavoro e della creatività degli ingegneri videoludici e degli sviluppatori. L’emulatore elude illegalmente le misure di protezione di Nintendo e permette di far girare copie illegali dei giochi.

L’utilizzo di emulatori illegali e di copie illegali dei giochi fa male allo sviluppo e soffoca l’innovazione. Nintendo rispetta la proprietà intellettuale delle altre compagnie, e si aspetta che anche loro facciano altrettanto”

Il team di Dolphin non è chiaramente felice della decisione presa ma ha comunque dichiarato di non volersi arrendere, annunciando di star valutando altre opzioni per ritornare su Steam nel prossimo futuro.