Il team alle spalle del popolare emulatore PS3 chiamato RPCS3 ha presentato RPCSX, la sua ultima fatica volta all’emulazione dei giochi per la PlayStation 4 su PC.

In un lasso di tempo sorprendentemente breve, questo ambizioso progetto è riuscito a far girare con successo il suo primo gioco per PS4: Sonic Mania. Anche se alcuni potrebbero obiettare che Sonic Mania non è il titolo più impegnativo, i progressi mostrati da RPCSX sono davvero lodevoli.

La comunità dei videogiocatori ha avuto un primo assaggio delle capacità di RPCSX quando lo YouTuber “BrutalSam” ha caricato un video di gameplay che mostrava Sonic Mania in esecuzione sull’emulatore. Questo gioiello 2D di SEGA, uscito originariamente nel 2017, potrebbe non essere un titolo in grado di spingere l’emulazione ai suoi limiti, ma è un inizio promettente per RPCSX.

Per eseguire Sonic Mania su RPCSX, “Brutal Sam” ha utilizzato un sistema composto da una CPU Intel Core i7-6700K, 8GB di RAM e una GPU Nvidia GeForce RTX 2060. Il gioco è stato eseguito a una media di 10 fotogrammi al secondo, sfruttando appieno le capacità della CPU. C’è però da sottolineare che si tratta di una configurazione hardware non tra le più recenti. Ciò evidenzia la natura impegnativa dell’emulazione della console e suggerisce gli alti requisiti hardware necessari per l’esecuzione di titoli AAA più complessi della libreria di PS4.

Il progetto RPCSX, l’emulatore sperimentale della PS4 per Linux scritto in C++, è ancora nelle sue fasi iniziali. La pagina GitHub del team funge da hub per la comunità interessata a seguire i progressi dell’emulatore e ad accedere alle ultime versioni. Visti i miglioramenti costanti, è emozionante immaginare il potenziale di RPCSX e le possibilità che offre per portare gli amati titoli PS4 a un pubblico più vasto.

Sebbene sia importante ricordare che RPCSX è ancora in fase di sviluppo, il successo nell’esecuzione di Sonic Mania dimostra il potenziale del progetto. Mentre il team continua a perfezionare e ottimizzare il proprio emulatore, è solo questione di tempo prima che titoli PS4 più impegnativi inizino a funzionare senza problemi su configurazioni compatibili.