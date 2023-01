Lenovo come Logitech? A quanto pare sì. Come testimoniato da un video su YouTube, il produttore di PC stava lavorando a un handled portatile molto simile alla console Logitech. A svelarlo è appunto uno YouTuber, che è riuscito a entrare in possesso di un prototipo dell’hardware, attualmente venduto in Cina.

Stando allo YouTuber, alcuni prototipi della console sarebbero attualmente in vendita in Cina. Secondo il reseller da cui l’ha comprato, esistono all’incirca 1.000 modelli disponibili sul mercato, ma solamente 100 si trovano nelle stesse condizioni del suo hardware. Chiamato Lenovo Legion Play, si tratta di un tentativo (poi fallito) del produttore di lanciare quello che a tutti i costi doveva essere una sorta di Steam Deck. In realtà, almeno secondo le specifiche tecniche, Lenovo Legion era più un rivale della nuova “console” Logitech, ovvero un device in grado di far giocare gli utenti solamente in cloud.

Il nome Lenovo Legion Play non è del tutto nuovo alle cronache videoludiche. Nel 2021, infatti, erano emersi i primi rumor in merito alla possibilità dell’esistenza di questo device. Esistenza che a oggi viene confermata grazie a questo prototipo, che probabilmente arriva dalle fabbriche dove è stato fatto assemblare, senza poi aver mai raggiunto i negozi. Si tratta dunque di un progetto scartato, di cui però restano queste testimonianze decisamente preziose. Non sappiamo perché il progetto si arenò (e non è escluso che in futuro il produttore possa ripensarci e tornare sui suoi passi), ma è incredibile come i prototipi abbiano raggiunto il mercato.

Incredibilmente, i modelli in vendita hanno un prezzo molto basso. Pur essendo un reperto storico che testimonia un passaggio della storia di Lenovo nel mondo del gaming, sembra che i retailer cinesi stiano rivendendo le unità disponibili intorno ai 200 Dollari. Una cifra sicuramente molto bassa, soprattutto per quello che rappresenta questo hardware.

