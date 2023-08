Lenovo si prepara a fare un ingresso clamoroso nel mondo delle console handheld con Legion Go. Le nuove indiscrezioni suggeriscono che Legion Go non solo terrà testa ai concorrenti, ma potenzialmente li supererà, grazie a una potente combinazione di hardware sotto il cofano.

Fonte: Windows Report

Il leaker @AnhPhuH ha scavato a fondo al database di BAPCo per scoprire le specifiche previste per Legion Go. Sembra che Lenovo adotterà sia il Ryzen Z1 di AMD che la sua controparte più potente, l’APU Z1 Extreme, che si è fatta conoscere grazie all’integrazione nella ROG Ally di ASUS. La potenza di elaborazione racchiusa in questi chip è una forza da non sottovalutare.

Oltre ai robusti processori, Legion Go sarebbe dotato di ben 16GB di RAM LPDDR5-7500, una velocità da record per un dispositivo portatile. I benchmark mostrati dimostrano che l’APU Z1 standard mostra i suoi muscoli, impostata in modalità “Best Performance”, mentre le configurazioni Z1 Extreme sono ottimizzate per la modalità “Best Battery”.

Lenovo Legion GO:

– AMD Ryzen Z1/ Z1 Extreme

– 16GB LPDDR5-7500

– 256/ 512GB M.2 2242 NVMe (Samsung PM991/ WD SN740)

– 2560×1600 display Z1: https://t.co/5Gi9cEKcbl

Z1E (PM991): https://t.co/hDeZOjd5BV

Z1E (SN740): https://t.co/ZkXKsZUgGd pic.twitter.com/PaidEBjYxo — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) August 22, 2023

Lenovo non si è risparmiata nemmeno con il display, che si dice sarà un 8 pollici con una risoluzione massima di 2560 x 1600 pixel. Una tale potenza visiva, tuttavia, ha un costo per la durata della batteria. Bilanciare questo aspetto sarà cruciale. L’approccio di Lenovo al design, al raffreddamento e all’ottimizzazione della batteria sarà oggetto di attento esame, poiché le prime indicazioni suggeriscono che l’efficienza energetica potrebbe non essere il punto forte del dispositivo.

In un anno caratterizzato da una forte concorrenza nel mercato dei palmari, grazie alle uscite di AYANEO e ASUS, il Legion Go di Lenovo punta a ribaltare la situazione. Il successo di questa iniziativa dipende dal delicato equilibrio tra il giusto prezzo della console e le prestazioni promesse. Sebbene la data di uscita ufficiale sia ancora lontana, le speculazioni indicano un possibile lancio a settembre, in concomitanza con il grande palcoscenico dell’IFA 2023.