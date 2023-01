Oltre a produrre hardware dedicati ai giocatori, Lenovo ha abbracciato in pieno la cultura del gaming, come testimoniato dall’iniziativa Second Skin. Come annunciato dal produttore di PC e tablet, infatti, sono disponibili da oggi dei nuovi adesivi, dedicati proprio ai giocatori più accaniti.

Perché Lenovo dovrebbe podurre degli adesivi? Molto semplicemente, la campagna Second Skin è dedicata proprio ai giocatori e a quel 52% di pubblico che (secondo una ricerca) si identifica sempre di più nei loro alter-ego. Adesivi che saranno disponibili in Italia a partire da oggi, ma solamente in Spazio Lenovo, ovvero il flagship store della società, presente in Corso Matteotti 10 a Milano.

Come riportato dal comunicato stampa, gli adesivi Second Skin sono stati realizzati da Salva Espin. Per chi non lo conoscesse, Espin è un fumettista e game designer, che in passato ha collaborato con Marvel per la creazione di Deadpool, She-Hulk, gli X-Men e Wolverine. “È stato incredibile prendere parte a questo progetto, che mi ha permesso di esprimere tutte le mie passioni: design, gaming e tecnologia”, ha commentato Salva Espín. “Mi sono divertito tantissimo durante l’intero processo creativo, lavorando a stretto contatto con il team Lenovo per dare forma ai cinque progetti di sticker in linea con i profili emersi dal sondaggio. Ho già personalizzato il mio Lenovo Legion 7 con gli stickers che rappresentano il dualismo tra il me professionista e il mio alter- ego giocatore, e non vedo l’ora di vedere in che modo questi disegni diventeranno parte integrante dei laptop di migliaia di persone!”

Lenovo ha però in serbo una sfida anche per voi giocatori, ovvero quello della creazione dell’ultimo adesivo. Per partecipare, sarà necessario inviare un bozzetto del nuovo adesivo. “Una volta raccolti tutti i progetti, Salva drecretà il vincitore e lavorerà fianco a fianco con il suo autore per trasformare il concept nell’ultimo sticker della serie Second Skin”, si legge nel comunicato stampa. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Legion Gaming Community.

