I militari ucraini hanno ricevuto supporto, armi e munizioni da molte nazioni, e si sono procurati da soli un po’ di Steam Deck. A quanto pare, usano la console di Valve per controllare a distanza una torretta mitragliatrice.

O così sembrerebbe, a giudicare dalle immagini condivise da ТРО Меdia (h/t GamingOnLinux), che ritraggono appunto la Steam Deck usata in questo modo creativo. Peccato che non si veda l’interfaccia software; non mi sono disturbato a cercarlo su Steam, ma fatemi sapere se lo trovate.

This automatic turret is the best use of Steam Deck I've seen so far ️ pic.twitter.com/J727aDbBPn — Sergey Mohov ➔ (@krides) April 24, 2023

La torretta in questione si può controllare a distanza, e questo rende sensata la scelta di Steam Deck: non costa molto, ha controlli precisi e uno schermo bello grande, che dovrebbe permettere di gestire facilmente l’arma. Forse è anche possibile usare la console Valve per creare routine di programmazione.

Secondo TPO Media torretta, che si chiama Sablya, si può controllare fino a 500 metri di distanza, il che permette di tenere l’operatore lontano dalle aree più pericolose.

Infine, TPO Media afferma che Sablya non si limita all’arma mostrata nelle immagini e nel video. Il sistema/telaio può ospitare una varietà di armi antiuomo e anticarro.