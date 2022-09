Mamma Mia, here I go again. Let’s Sing, iconica saga di giochi di genere karaoke sviluppati da Ravens Court, ritorna con un nuovo titolo dedicato interamente agli ABBA, uno dei gruppi musicali più famosi di sempre. L’opera in uscita il 30 ottobre per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox S/X e Xbox One è un vero gioiello per i fan — ma non solo — , e vi assicurerà serate di divertimento assicurato con gli amici.

Catapultati negli anni ’70

Let’s Sing: ABBA è stato sviluppato per celebrare il ritorno dell’iconico gruppo svedese dopo quarant’anni di silenzio ed, esattamente come gli altri titoli della serie, presenta svariate modalità con le quali mettere alla prova le corde vocali, in solitaria o con gli amici. Vi diamo subito una buona notizia: a prescindere dalla piattaforma nella quale giocherete, non avrete bisogno di strumenti per registrare la voce appositi, dato che potrete utilizzare tranquillamente qualsiasi microfono collegabile alla vostra console (quindi anche quello delle cuffie); in alternativa, soprattutto se giocate in compagnia, potrete anche usare il vostro cellulare attraverso l’applicazione Let’s Sing Microphone, disponibile sia per Android che per iOS.

Nonostante l’app sia comoda, dobbiamo ammettere che non funziona benissimo: l’interfaccia è mal organizzata e presenta problemi nel layout, la connessione con il dispositivo viene persa anche solo abbassando la tendina delle notifiche e il rilevatore di voce non è accuratissimo. Insomma, il fatto di poter utilizzare il cellulare per giocare è comodo se si è in gruppo, ma se siete in solitaria e ne avete l’accessibilità, vi consigliamo di usare un microfono.

Sette modalità, divertimento infinito

Una volta che avrete deciso il dispositivo con il quale cantare potrete finalmente iniziare a giocare a Let’s Sing ABBA, che nel colorato menu presenta ben sette diverse modalità di gioco, le quali seguono il filone degli altri titoli della serie. Abbiamo dunque la Legend, ovvero la campagna nella quale dovrete fronteggiarvi con i membri del gruppo quattro volte ciascuno, fino alla prova finale nella quale saranno tutti e cinque riuniti contro di voi; la Classic che, come intuibile dal nome, è la modalità classica dove potrete scegliere quale brano cantare in singolo o in compagnia; il World Contest, dove potrete sfidare i giocatori online; la Let’s Party, nella quale due squadre gareggiano in vari minigiochi; la Feat, dove dovrete duettare con un partner per scoprirne la compatibilità e la Mixtape 2.0, la quale presenta cinque estratti di fila da trenta secondi ciascuno. Infine, c’è il Jukebox, nel quale potrete semplicemente riprodurre i vostri pezzi preferiti, che sbloccherete dopo averli cantati la prima volta.

Ciò che abbiamo apprezzato è che, nonostante Let’s Sing ABBA sia chiaramente pensato per essere giocato insieme agli amici, in qualsiasi modalità è possibile usufruire dell’IA, in modo che anche i giocatori in solitaria possano godere del titolo. Questa funzionalità è particolarmente interessante durante i Feat, dato che è possibile duettare con un membro degli ABBA, il che vi spronerà a dare il vostro meglio e cercare di essere all’altezza — anche se, come nel nostro caso, probabilmente fallirete miseramente —. Ovviamente, ci sono modalità come la Let’s Party che sono state create per divertirsi in compagnia e che quindi con il computer non avranno affatto lo stesso effetto; dunque, se avete qualcuno con cui cantare l’esperienza di gioco sarà sicuramente migliore, ma anche da soli non vi annoierete, anzi.

Molto utile è anche la sezione delle statistiche, nella quale potrete tenere traccia dei progressi di gioco per ogni modalità, tra cui le canzoni nelle quali avrete guadagnato il punteggio più alto e i partner con cui avete più compatibilità; le informazioni presenti sono molto dettagliate e vi torneranno utili soprattutto se giocate in modo competitivo e volete monitorare i vostri miglioramenti.

Per quanto riguarda la personalizzazione, il team di Ravens Court avrebbe potuto fare di più, dato che è possibile solamente regolare la voce del giocatore che si sente durante il gameplay e calibrare il microfono in modo approssimativo. Sono poi presenti le schede per ogni utente, dove potrete semplicemente scegliere un avatar tra i membri degli ABBA in diversi costumi, sbloccabili nel corso della modalità Legend e con l’aumento di livello.

Cantanti provetti o

Il gameplay di Let’s Sing ABBA ricalca esattamente quello degli altri titoli della saga, quindi se avete confidenza con la struttura delle canzoni non troverete alcuna sorpresa. Durante ogni brano avrete nello sfondo il video ufficiale, con le barre colorate che indicano il ritmo e le note a scorrimento laterale, e il testo scritto per intero in versione karaoke nel basso. Si tratta di una meccanica facile e intuitiva anche se non siete fidelizzati del genere e non siete cantanti professionisti, ma la parte più difficile sarà proprio beccare le note giuste.

Difatti, anche se il gioco è indirizzato alle famiglie (tanto da essere etichettato come “family friendly” nella pagina ufficiale di Ravens Court), non è affatto semplice. Non essendo cantanti provetti, anzi, avendo una voce alquanto stonata, è stato difficile riuscire a seguire il ritmo degli ABBA, dato che molte canzoni sono veloci e con note alquanto alte. In particolare, ottenere punteggi discreti nella modalità Legend si è rivelato molto ostico, e ci siamo dovuti accontentare del minimo indispensabile per poter progredire nei livelli.

Insomma, se non siete bravi a cantare potreste avere difficoltà a giocare contro l’IA e a sfidare i membri del gruppo, ma se si tratta di partite con gli amici non avrete problemi, e anzi probabilmente sarà ancor più divertente stonare o andare completamente fuori ritmo.

Infine, una feature un po’ nascosta ma che abbiamo trovato interessante è la Mixtape (da non confondere con la Mixtape 2.0, presente nel menu a scorrimento principale); qui potrete infatti scegliere cinque brani tra i 31 presenti nel gioco, e cantarli in una modalità a scelta tra Classic, Mixtape 2.0, Feat Artist (con un amico) e Feat Friend (con l’IA, la quale impersona un membro degli ABBA). Potrete creare in questo modo fino a cinque playlist cui poter accedere facilmente, scegliendo magari le canzoni che in quel momento vi preme memorizzare per poter superare un livello nella Legend, o semplicemente i vostri pezzi preferiti che non vi stancherete mai di cantare.