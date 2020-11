LevlUp, il drink per i gamer

Tutti conoscono quella sensazione: dopo una lunga giornata a scuola, all’università o al lavoro, si è distrutti. Se la sera si gioca con gli amici, si ricorre spesso agli energy drink. Perché è proprio in giochi online competitivi come League of Legends, Call of Duty o Fortnite che la combinazione tra stanchezza e mancanza di concentrazione porta a una sconfitta, facendo così passare a tutti la voglia di giocare. Ma gli energy drink hanno anche molti effetti collaterali – per esempio contengono tantissimo zucchero. Dopo un breve kick arriva subito la sonnolenza – che porta via con sé concentrazione e riflessi.

LevlUp desidera cambiare prospettiva e ha quindi creato un energy drink per gamer. Quale motivazione ci ha spinti? Quella di creare un energy drink migliore, che supporta davvero i gamer durante le loro sessioni di gioco.

Cos’è LevlUp?

La bevanda per gamer di LevlUp si chiama Gaming Booster® e si tratta di una polvere che si scioglie nell’acqua. Una confezione contiene 320 grammi, coi quali si possono ottenere 40 porzioni. Per preparare il prodotto nella maniera consigliata (500ml di acqua con 8 grammi di polvere) LevlUp vende uno shaker apposito del suo brand.

LevlUp è saporito ed ha una vasta offerta di gusti. Ogni Gaming Booster viene testato e migliorato, fino a che il 93% di un gruppo di persone lo definisce come buono. Nello shop di LevlUp ci sono ormai più di 15 varietà tra cui scegliere: dai classici come il tè alla pesca, passando per mix di frutti tropicali fino a gusti fantasy come Galaxy. Insomma ce n’è per tutti.

L’energy drink Next-Generation

Abbiamo individuato negli energy drink tradizionali alcuni elementi critici:

Gli energy drink classici contengono per ogni 500ml 55g di zucchero, che corrispondono a più di 15 zollette! L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia agli individui adulti di non consumare più di 50g di zucchero al giorno. Con questa quantità si è quindi già oltrepassato il limite consigliato. Il Gaming Booster di LevlUp contiene per la stessa porzione solo 4 grammi di zucchero , per questo motivo è adatto a tutti coloro che fanno attenzione alla quantità di zuccheri giornalieri ingeriti.

, per questo motivo è adatto a tutti coloro che fanno attenzione alla quantità di zuccheri giornalieri ingeriti. Gli energy drink delle marche più famose costano per porzione (500ml) tra 1,50€ e 2,00€. Il Gaming Booster di LevlUp è, per quanto riguarda il rapporto quantità prezzo, decisamente vantaggioso: una confezione da 40 porzioni costa 39,99€ – quindi una porzione di LevlUp costa meno di 1€ .

. Un altro vantaggio del Gaming Booster è la sua sostenibilità. Una confezione contiene 40 porzioni – per la stessa quantità di altri energy drink si avrebbe bisogno di 40 lattine. Quindi tanti rifiuti.

Cosa c’è in LevlUp?

Cos’è che rende LevlUp unico? Oltre ad una piccola quantità di zucchero LevlUp contiene caffeina – 250 mg per essere precisi. 250 mg di caffeina equivalgono a 3 tazze di caffè. Nonostante l’elevato contenuto di caffeina, il Gaming Booster non supera la dose giornaliera consigliata dall’autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che è 400 mg.

Oltre alla caffeina il Gaming Booster contiene 8 ingredienti, che compongono una formula speciale, la quale migliora la concentrazione e i riflessi. Questa formula non è presente negli energy drink classici. Inoltre il Gaming Booster viene prodotto in Germania secondo elevati standard qualitativi. Quindi possiamo anche permetterci di applicarvi il sigillo ‘’Made in Germany’’.

Parte integrante della comunità del gaming

Dopo la fondazione nel 2018 LevlUp è cresciuta alla velocità della luce ed è diventata parte integrante della comunità del gaming. Nel 2019 è stata lo sponsor principale del primo TwitchCon europeo. Al Gamescom dello stesso anno LevlUp ha offerto agli appassionati di gaming, su uno spazio di 300 metri quadri, un programma di 6 giorni con influencer partner di LevlUp, che hanno potuto utilizzare lo spazio del brand per salutare i fan, organizzare minigiochi e fare autografi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LevlUp (@levlupit)

In Germania, dove è stata fondata, LevlUp collabora con oltre 30 tra i più grandi content-creator tedeschi ed è entrata da ottobre a gamba tesa nel mercato italiano, collaborando già con alcuni streamer e youtuber italiani come ilMasseo, Velox, Nezak, Ezektoor e Teknoyd.

Tutti i prodotti di LevlUp sono disponibili esclusivamente sulla pagina web dell’azienda.