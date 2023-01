Gli sviluppatori di Bearverse, un videogioco multiplayer online, hanno sfruttato le possibilità di Midjourney, una tecnologia che genera le immagini (disegni, dipinti, artwork ecc.ecc.) basata sulla IA, per creare alcuni artwork del titolo. Così facendo, almeno in base alle loro dichiarazioni, sembra che abbiano risparmiato circa 70 mila euro di lavoro.

Eugene Kitkin stesso, creatore di questo videogioco, ha raccontato quello che hanno fatto tramite gameworldobserver.com. A quanto pare l’art director del gioco, Vlad Martyniuk, ha lavorato a stretto contatto con la IA, studiandone a fondo le potenzialità espressive. In seguito sarebbe partito con un’immagine di riferimento della IA per modellarla, in seguito, passo passo in base alle loro esigenze. Un lavoro congiunto, quindi, collaborando al fine di creare qualcosa di nuovo partendo da un’idea precisa.

Il risultato finale, ovviamente, ha richiesto qualche aggiustamento generale da parte dell’artista e del team creativo, anche se il loro apporto è stato funzionale a qualcosa di precedentemente generato dalla IA, avvantaggiandoli tantissimo sotto vari aspetti.

“L’intelligenza artificiale non riesce a realizzare la mappa che userai nel gioco, ma ti da il design di oggetti, stili e contenuti delle parti davvero importanti. Soprattutto nei brawler, dove non c’è interazione con i luoghi”, ha detto Kitkin sempre tramite il sito. “Una sola persona in grado di utilizzare on i prompt dell’IA può produrre immagini di oggetti, l’inventario, icone e altri elementi. Prendiamo ad esempio Bearverse: Vlad Martyniuk, il nostro art director, ha impiegato meno di una settimana a creare e rifinire il design di 17 personaggi, oltre ai vari elementi presenti nell’interfaccia utente. Prima di adesso? La creazione di un personaggio richiedeva almeno 16 ore, ossia due giornate di lavoro piene. O 34 giornate di lavoro piene per le concept art dei diciassette personaggi. Un processo del genere, ovviamente, avrebbe richiesto l’impiego di diversi specialisti”. In conclusione ha poi detto che dal suo punto di vista l’utilizzo della IA, in questo modo, ha consentito loro di ridurre i costi di “10-15 volte”, pur mantenendo alto il livello.

