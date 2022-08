Manca solamente l’ufficialità, ma oramai ci siamo. Complice l’apertura della Gamescom 2022 per gli addetti ai lavori, alcuni annunci in dirittura d’arrivo sono già stati svelati, e tra questi troviamo la conferma di Lies of P su Xbox Game Pass. L’accordo marketing tra Microsoft e gli sviluppatori era già nell’aria da quando il gioco è stato annunciato come third party in presenza al booth di Redmond, ma grazie a una foto dello stand di Xbox ora l’inclusione del gioco nel servizio è praticamente confermata.

Come è possibile vedere su Twitter, infatti, lo stand di Xbox alla Gamescom 2022 mostra una serie di pannelli con i giochi inclusi nel suo servizio. Tra questi troviamo Lies of P, che a Colonia dovrebbe anche essere giocabile dal pubblico e dagli addetti ai lavori. La foto appare sgranata, ma è ben riconoscibile la banda Xbox Game Pass e la cover art del titolo. L’ufficialità dell’inclusione all’interno del servizio dovrebbe arrivare questa sera, durante la Opening Night Live della fiera tedesca, o al massimo il 25 agosto 2022, quando Xbox terrà il suo showcase della durata di ben 6 ore, che include interviste agli sviluppatori e demo di gameplay.

Come abbiamo affermato in apertura dell’articolo, non è l’unica notizia che è emersa in queste ore. Verso le ore 12:00 italiane, SEGA ha per errore pubblicato un nuovo trailer di Sonic Frontiers, successivamente rimosso. Nel filmato era ben visibile la data di uscita, fissata per l’8 novembre 2022. Anche in questo caso la conferma arriverà nel corso delle prossime ore, durante la cerimonia d’apertura della fiera teutonica.

La Gamescom 2022 inizierà oggi, alle ore 20:00, con la Opening Night Live. La diretta streaming durerà circa 2 ore e sono previsti anche una serie di nuovi annunci. Secondo alcuni rumor piuttosto insistenti, c’è una buona possibilità che venga mostrato anche il nuovo BioShock. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.