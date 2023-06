Lies of P è senza dubbio uno dei titoli più interessanti tra quelli in uscita nel corso del 2023. Che voi abbiate adocchiato l’opera sin dal suo annuncio, o che ve ne siate innamorati provando la demo, oggi ci sono ottime notizie per voi: la Deluxe Edition è finalmente disponibile per il preorder su GameStop!

La Deluxe Edition, almeno per il momento, è disponibile solo per i membri del GameStop Pro a un prezzo di listino di 70,98€. Il nostro consiglio è quello di acquistarla subito, dato che le scorte andranno sicuramente a ruba in men che non si dica.

La Deluxe Edition include tantissimi contenuti: una copia del gioco con tanto di Steelbook, l’Artbook con copertina rigida e colonna sonora originale, la Collector’s Box e svariati contenuti digitali da scaricare, come vestiti e cappelli.

Lies of P è un avvincente e macabro gioco d’azione dark fantasy ispirato alla classica storia di Pinocchio di Collodi. Il protagonista è proprio il celebre burattino, che si è avventurato in una missione per trovare il misterioso signor Geppetto. Durante il suo viaggio finirà a Krat, una città in stile Belle Epoque dove l’umanità è stata rasa al suolo da pupazzi assassini.

Pinocchio dovrà, quindi, lottare per la sua sopravvivenza, utilizzando armi come spade e fucili e il suo braccio meccanico. Ogni passo e scelta che farete avranno conseguenze, e dovrete fare affidamento sul vostro intuito e sulla vostra astuzia per distinguere la verità dalle menzogne; potrete, infatti, decidere se dire la verità o mentire, ma ciò influirà nel vostro destino.

Con una grafica mozzafiato e una colonna sonora avvolgente, Lies of P vi trascinerà in un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. Ogni scena è stata curata nei minimi dettagli per creare un’atmosfera cupa e surreale, mentre la trama si sviluppa in modo avvincente, tenendovi con il fiato sospeso fino all’ultimo momento.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina GameStop dedicata alla Deluxe Edition, con l’invito a effettuare subito i vostri acquisti. Sia lo sconto che le scorte disponibili, infatti, potrebbero esaurire in men che non si dica.

