Tra i moltissimi giochi che si sono mostrati sul palco della Gamescom 2022, c’è un titolo che più di altri ha incuriosito i fan. Lies of P, infatti, si presenta come un soulslike basato sulle vicende di Pinocchio. Questo, da solo, basterebbe ad attirare l’attenzione. In aggiunta a questo interessante incipit, il video mostrato durante l’evento dagli sviluppatori si è rivelato valido e lascia ben sperare sul gioco. Sono proprio gli autori che, in un’intervista rilasciata a IGN, spiegano i motivi di questa scelta particolare.

Uno dei motivi principali di questa scelta, infatti, è la fama della favola di Pinocchio. Si tratta senza dubbio di uno dei racconti più conosciuti nella storia della letteratura per ragazzi. Inoltre, gli eventi che caratterizzano la storia si prestano alla perfezione per un racconto in tono dark. Choi Ji-Won, durante l’intervista, ha infatti rivelato che Lies of P, in quanto primo titolo di questo genere sviluppato dallo studio, aveva bisogno di una fanbase. Da qui la scelta di Pinocchio alla quale, in seguito, gli autori hanno dato una svolta personale.

Come accade per molte favole per bambini, infatti, le versioni che giungono a noi sono molto più addolcite rispetto a quelle originali. Chi ha letto storie del folklore russo come quelle su Baba Yaga saprà sicuramente quali livelli di maturità e drammaticità esse possono raggiungere. Lies of P punta a ricreare fedelmente l’aspetto più adulto di Pinocchio.

L’ultima delle motivazioni fornite dagli sviluppatori riguarda le ambientazioni. Lies of P, infatti, è in grado di sfruttare i tantissimi ambienti iconici di Pinocchio. Basti pensare all’oceano, al circo, ai grandi campi e alla capanna di Geppetto. La varietà di scenari che la storia può fornire non ha certamente nulla da invidiare a titoli come Dark Souls o Elden Ring. L’opera non ha ancora una data di uscita certa ma è attesa nel corso del 2023.