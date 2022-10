Lies of P è un progetto molto interessante che si propone di rivisitare il romanzo di Pinocchio (che potete acquistare su Amazon) in chiave videoludica. Il titolo si presenta come un souls-like in stile Bloodborne, ispirato agli scritti di Collodi. Tra le molte informazioni che abbiamo già ricevuto sul gioco, tuttavia, mancavano ancora indicazioni relative alla possibile durata. In una recente intervista, il director del gioco ha parlato proprio di questo.

Lies of P, secondo quanto riferito da Choi Ji-Won in rappresentanza di Round8 Studio, avrà una durata piuttosto variabile che sarà influenzata dal modo di giocare degli utenti. Per tutti coloro che puntano ad un’esperienza breve, infatti, completare tutte le missioni principali e raggiungere i titoli di coda richiederà circa 30 ore di gioco. Per i perfezionisti che, invece, vogliono scoprire tutti i segreti, il souls-like ambientato nell’universo di Pinocchio richiederà circa il doppio del tempo. Svelare tutti i segreti e completare le quest secondarie, infatti, dovrebbe garantire il raggiungimento delle 60 ore di gioco.

Come detto, queste tempistiche sono piuttosto variabili e fortemente influenzate dal modo di giocare dei fan. Lies of P, infatti, consentirà molta libertà di scelta e raggiungere i titoli di coda non richiederà la stessa quantità di tempo per tutti i giocatori. Potremo addirittura pensare alle tre diverse fasi di gioco come a tre elementi separati dalla durata di circa 10 ore ciascuna. Le parole di Choi Ji-Won, tuttavia, sottolineano di come Round8 Studio abbia fatto molte valutazioni su come consentire ad ogni giocatore di vivere un’esperienza piacevole.

La data di uscita di Lies of P è ancora piuttosto lontana e incerta, tuttavia, le informazioni in merito al titolo di Round8 Studio ci fanno ben sperare e le immagini mostrate fino ad ora sembrano confermare il valore generale del prodotto. Il titolo è previsto per il lancio in un generico 2023 e sarà presente già al day one su Xbox Game Pass.