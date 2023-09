Una delle caratteristiche fondamentali da apprendere quanto prima sul sistema di combattimento di Lies of P è l’innesto al braccio del nostro Protagonista. Questa modifica si chiama braccia a Legione e sfrutta la conformazione robotica di Pinocchio per adattarsi a diversi stili. Una volta incontrato Venigni nella sua fabbrica e aver sconfitto il boss di quella zona, il nobile vi raggiungere all’hotel centrale di Krat e metterà a vostra disposizione un luogo ove cambiare e potenziare il braccio.

Per altre guide consultate la nostra Guida Completa o la Guida ai Collezionabili.

Grazie a quest’innesto, il protagonista di LIes of P è in grado di sfruttare il braccio a Legione in ogni situazione, il che lo rendo l’arma più duttile del gioco. Potrete sparare fuoco, far zampillare veleno, saettare i vostri nemici con un arpione, usare scudi e molto altro. Trovare tutte le braccia non sarà un’impresa semplice, ma sicuramente migliorerà sensibilmente il ventaglio delle vostre opzioni in ogni scontri, anche considerando che molti boss hanno debolezze elementali e punti deboli. Prese tutte le braccia a Legione in Lies of P sbloccherete anche l’ambito trofeo argento “Collezionista di braccia a Legione”, utile per il platino. Ma quali e quanti sono?

Braccia Legione

1. Dopo aver sconfitto il nemico prigionieri nella sua gabbia nella fabbrica di Venigni, al piano terra.

2. Nella zona contaminata della cattedrale, dopo averla purificata.

3. Dentro la locanda dell’Aragosta Rossa, prima della boss fight contro i Conigli Neri.

4. Dopo aver battuto il boss principale al teatro dell’Opera.

5. Nella galleria di esibizione, dietro la porta sorvegliata da un robot gigante.

6. Dopo aver sconfitto il burattino pugile nella galleria di esibizione.

7. Allo shop di Polendina.

8. Dopo aver sconfitto il mini boss Clown.

9. Dopo aver sconfitto i due Pupazzi del Futuro e aver preso i quarzi.

10. Dal mercante per 4000 ergo.

11. Allo shop di Polendina.

12. Immediatamente prima della boss fight contro i Conigli Neri.

13. Nell’area con i due raggi giganti nell’Abazia.

14. Dopo aver sconfitto il mini boss con lo spadone nell’Abazia.

15. A destra del ponte di metallo, prima di superarlo.