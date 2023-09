Tra tutte le attività secondarie presenti in Lies of P, indubbiamente la ricerca dei cilindri criptici e la caccia al tesoro annessa sono tra le attività più divertenti e gratificanti da fare a lato della storia principale. Una volta salvato Venigni e il suo maggiordomo dalla fabbrica e avergli parlato, tornate all’hotel principale di Krat e noterete che i due hanno attrezzato un’area dedicata al potenziamento e acquisto di molti strumenti utili a Pinocchio. Durante le vostre avventure però, vi capiterà di trovare dei curiosi oggetti cilindrici anche abbastanza rari. Nella descrizione potrete leggere che Venigni forse è in grado di aiutarvi a decifrarli, quindi portategleli.

I cilindri criptici in questione sono attività secondarie in Lies of P che richiedono due fasi per essere compresi e risolti. Prima di tutto occorre recuperare queste custodie apparentemente indecifrabili, secondo poi occorre presentare tali ritrovamenti a Venigni in persona. Grazie al suo aiuto otterrete degli indizi cruciali per un’ulteriore caccia al tesoro, che vi condurrà in zone e anfratti segreti. Dove scovarli? Ve lo diciamo subito. Se cercate altre guide vi invitiamo a seguire la nostra guida completa.

Cilindri criptici

1. Nella Cattedrale di San Frangelico vi troverete ben presto in un’area velenosa nella torre centrale. L’unica soluzione sarà quella di scalarla utilizzando le scalette in legno all’altro lato della stanza. Al primo piano noterete un braciere con cui sarà possibile interagire. Fatelo e cadrà al piano inferiore distruggendo il veleno. Tornate lì e vedrete delle scalette segrete sotterranee con una stanza alla fine. Vi aspetta un forziere. Una volta portato lo strumento a Venigni, tirate un oggetto da lancio al pupazzo immolato sul ponte principale che porta all’hotel e prendete quello che lascerà cadere. Usate il checkpoint per andare a via Elisio e dirigetevi al balcone con i due nemici che vi tendono un’imboscata: uno con la pistola e uno nascosto internamente. La porta con il tesoro e subito prima.

2. Nella zona dedicata al teatro d’Opera Estella, dovete seguire il percorso che vi porterà al boss principale, ma non entrate subito. Scendete nella zona sotto il candelabro in fiamme ed esplorate. Continuando sulla destra troverete altre stanze esplorabili, in una di esse c’è lo scrigno da solo. Una volta preso tornate da Venigni per l’indizio, poi dirigetevi nella zona in città con una scogliera che vede sia il mare che l’hotel. L’area si trova dove c’è l’unico telefono guasto della zona e il prima vero nemico robusto della vostra storia. Andate all’estrema punta della zona e il grillo parlerà. Usate il gesto per vedere il terreno (disponibile a tutti) e otterrete il tesoro.

3. Parlate con Hugo nella palude e otterrete da lui uno strano oggetto. Tornate immediatamente da Venigni. Usate il checkpoint per il Sentiero del Pellegrino, entrate nella casa che avete lì accanto e scendete di un piano. Troverete un personaggio misterioso con un oggetto per voi.

4. Nella Krat Collassata, salite in cima al palazzo e continuate ad esplorare sui tetti, fino a che non noterete un burattino sputa fuoco. Lì accanto scorgerete un oggetto per potenziare il negozio di Polendina. Tornate all’hotel ed espandere il suo negozio per comprare da lui il cilindro criptico. Tornate dove avete visto Hugo la prima volta nella palude e noterete una porta aperta, esplorate la zona.

5. Dopo il secondo scontro con i Conigli Neri, parlate con Alidoro ed uccidetelo. Tornate da Venigni, poi andate da Eugé nie e parlateci. 6. Sulla scala accanto al primo checkpoint dell’area dell’Abbazia, noterete un nemico che difende un forziere, apritelo e tornate da Venigni.