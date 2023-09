In Lies of P ci sono moltissimi collezionabili che hanno una duplice valenza in termini di gameplay. Molti sono unicamente estetici, ma molti altri hanno anche implicazioni aggiuntive nel potenziamento del personaggio o nella risoluzione di alcune attività extra. In quest’ultima casistica troviamo, tra gli altri, anche i gesti: espressioni fisiche ed emotive del nostro amato burattino. Molti di questi sono fondamentali per il completamento di alcune importanti missioni secondarie e, quindi, servono per ottenere altri collezionabili. Non tutti sono semplici ed intuitivi da reperire, ma per fortuna ci siamo noi. Eccovi la lista completa dei gesti in Lies of P. Per altre guide consultate la nostra Guida Completa o la Guida ai Collezionabili.

Gesti

Seduto: già presente ad inizio gioco

Guardare per terra: già presente ad inizio gioco

Spogliarsi: parla con Antonia all’hotel principale

Rimembranza: nella strada principale Elisio, nella zona dove ci sono i burattini sui tetti che tirano le bombe elettriche

Promessa: dopo aver incontrato il gatto e la volpe, continuate dritto e vedrete una stanza con un miniboss con la testa da animale, sconfiggetelo.

Paura: parlate con Venigni la prima volta.

Pavoneggiarsi: dopo aver battuto Fuoco, tornate da Venigni e parlateci

Pregare: ottenuto completando la missione secondaria con Sorella Cecilia alla cattedrale.

Provocazione: legato alla storia principale

Applauso: riporta il dipinto nella tana dei Conigli Neri alla stanza di Geppetto

Tristezza: al checkpoint dopo aver battuto il mini boss nell’anfiteatro con lo stocco, troverete un uomo che cerca disperatamente la moglie. Recuperatene i resti e mentitegli.

Rispetto: dopo aver sconfitto Victor il boss

Inginocchiarsi: dai gli zecchini al gatto e la volpe dopo averli rincontrati per la terza volta

Salutare: dopo aver sconfitto il boss verde Divora Burattini, tornate all’hotel e parlate con Antonia

Rabbia: parlate con Antonia dopo aver sconfitto il robot corrotto (boss fight legata alla storia)

Felicità: parlate con il Soggetto 826.

Entrata: dopo la boss fight con Laxasia, parlate con Sophia.