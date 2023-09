In Lies Of P le risorse sono indispensabili. Che siano Frammenti di Stella per evocare Spettri, parti per modificare le armi od oggetti da lancio per contrastare le minacce più insidiose, avere a disposizione dei mercanti con un buon inventario risulterà indispensabile.

Per questo motivo, il solo Mercante Errante che incontreremo di tanto in tanto durante il viaggio, non si rivelerà sufficiente per fornirci tutto l’equipaggiamento necessario. Saranno, invece, Polendina e Pulcinella, i due Burattini che incontreremo nelle prime fasi dell’avventura, a fornirci le risorse migliori ma a una condizione: recuperare degli oggetti che gli permettano di espandere il loro inventario.

In questa guida vi indicheremo dove trovare gli oggetti necessari per espandere gli inventari di questi due Burattini, potendo, quindi, accedere a tutto l’armamentario, e l’equipaggiamento, più importante di Lies Of P.

Lista delle Scatole Di Rifornimenti per Polendina

Cattedrale Di San Frangelico: dopo aver eliminato il nemico più coriaceo che incontrerete in seguito ad aver scalato la torre, proseguite per la porta che vi si aprirà successivamente e raccogliete l’oggetto nel baule presente nella prigione posta in uno dei lati del corridoio.

Galleria Della Grande Esposizione: quando raggiungerete la scala che fungerà da scorciatoia per lo Stargazer, trovere l’oggetto nelle sue vicinanze.

Krat In Rovina: una volta raggiunta la cima dell’edificio in cui erano presenti gli spadaccini, proseguite lungo i tetti e scendete in prossimi tà del secondo Burattino Sputafuoco. Abbattete il nemico per raggiungere il baule posto alle sue spalle.

Stazione Centrale Di Krat: per ottenere questo oggetto dovrete prima di tutto portare a termine la missione di Arlecchino il Re Degli Indovinelli. Completando questa missione secondaria, che si protrarrà per tutta l’avventura, potremmo aprire la cassaforte posizionata all’interno del Santuario Della Trinità.

Lista delle Collezioni Di Venigni per Pulcinella

Teatro Dell’Opera Estella: la prima Collezione Di Venigni si troverà in prossimità della stanza con il lampadario oscillante. Sarà sufficiente girare a destra, non appena possibile, mentre si scenderà in direzione di suddetta stanza. La collezione sarà all’interno di un baule.

Palude Desolata: quando vi ritroverete nelle vicinanze dell’area con i due Burattini Del Futuro, dirigetevi a destra per incorciare un gruppo di Burattini Bianchi a difesa del baule con dentro la collezione.

Trismegisto: dopo aver battuto il Boss: Confraternita Dei Conigli Neri, dovrete proseguire in direzione della collina per incontrare Alidoro vicino a un baule. Come da prassi la collezione sarà al suo interno.

Ora che i vostri mercanti di fiducia avranno tutti i irifornimenti necessari, vi basterà spendere un po’ di Ergo per fare scorta ed essere pronti alla prossima battaglia. Se siete in cerca, invece, di altri consigli utili, vi consigliamo di dare un’occhio alla nostra Guida Completa di Lies Of P.