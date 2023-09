I quarzi in Lies of P sono il materiale più importante che riuscirete a reperire durante le vostre imprese… inutile girarci intorno. Così come per gesti, non si tratta di un banale collezionabile utile sono a gratificare coloro che rincorrono il completismo, ma vi sarà anche di vitale importanza per il potenziamento del vostro personaggio. Una volta trovati dovrete andate all’hotel principale di Krat e salire al secondo piano, per poi curiosare nella stanza di Geppetto. Alla vostra sinistra troverete una poltrona piuttosto insolita, con la quale sarà possibile interagire.

Una volta fatto sedere il personaggio entrerete in una schermata unica in Lies of P: lo scheletro delle abilità potenziabili di Pinocchio. Il vostro obiettivo sarà comunque quello di sfruttare tutti i quarzi in gioco per usufruire di ciascun potenziamento visibile per rendere l’Organo-P ancora più performante e resiliente. Ogni sezione della scherma è divisa per fasi e, per accedere alla successiva, sarà richiesto l’ausilio di un numero definito di quarzi. Una volta attivata la fase 5 avrete anche l’ambito trofeo argento “Potenziale estremo”, fondamentale per la caccia al platino. Per altre guide consultate la nostra Guida Completa o la Guida ai Collezionabili.

Quarzi

1. Dopo aver sconfitto il burattino del futuro nella fabbrica di Venigni

2. Nella stanza della Trinità, situata nella zona con i tubi rossi nella fabbrica di Venigni

3. Una volta bruciato il veleno alla base della cattedrale, non salite in cima, ma tornate giù. In quell’area ora è possibile camminare e saranno apparse delle scale che conducono a un forziere.

4. Colpite il pupazzo immolato sul ponte prima del hotel.

5. Nella zona con un mini boss e una serie di tetti percorribili, nel distretto di Malum, salite ed ispezionati i tetti. Nell’ultimo vicino all’entrata dell’area c’è un forziere.

6. In un forziere nel covo dei Conigli Neri

7. Nella strada di Rosa Isabella, prima del clown.

8. Nel negozio di Polendina dopo averlo potenziato.

9. Usando la chiave della trinità alla base del teatro dell’opera.

10. Nella palude parlate con il fantaccio che vi chiederà di fargli vedere alcuni gesti.

11. Dopo aver sconfitto il burattino del futuro nell’area paludosa.

12. Dopo aver sconfitto un altro burattino del futuro nella stessa zona.

13. Cadete a sinistra del checkpoint presente nella stazione centrale, lo troverete in una cassa.

14. Al negozio di Polendina.

15. Da Hugo dopo aver completato la sua missione.

16. In fondo alla caverna nell’area paludosa prima dello scontro con il mangiatore di burattini.

17. Dopo aver sconfitto il boss corrotto della parata.

18. Dopo aver sconfitto una volta per tutte i Conigli Neri.

19. Nella stanza della trinità ai piedi dell’abbazia.

20. Da un pupazzo con le fattezze di Pinocchio che incrocerete in quest’area.

21. Nella zona con un nemico armati di gutling gun.

22. Dopo aver sconfitto Victor, scambiate la sua anima per l’arma speciale al hotel e parlate con il mercante errante.

23. Dopo aver raggiunto il nemico urlante sul ponte dell’ascensione.

24. Tornate nella palude per mostrare nuovi gesti al pupazzo rotto.