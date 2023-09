La magia fiabesca che aleggia sulla città di Krant in Lies of P è talvolta disturbata dal frastuono di un telefono. Un qualcosa di inusuale, anche per un contesto immaginifico come questo. Siete alle prese con dei fantocci inquietanti e tuona un rumore martellante e fastidioso. Avvicinatevi a queste curiose cabine telefoniche e potrete interagirci. Dall’altro capo della cornetta si presenterà Pulcinella, il re degli scherzi e degli indovinelli, che vi chiederà di risolvere alcuni enigmi. Non si tratta di quesiti così complessi a dirla tutta, anche perché la sfida di intelligenza ha come soluzione solo due alternative, ma si tratta di un valore aggiunto intrigante al gameplay.

Una volta che avrete risposto ai vari indovinelli, otterrete una chiave della trinità, capace di aprire alcuni santuari segreti sparsi per il mondo di Lies of P. Dietro alcune porte blindate sono infatti custodite delle stanze oscure con tre divanetti al centro e alcuni messaggi piuttosto tetri e criptici. L’arcano dietro a questi misteri è senza dubbio affascinante, ma oltre a frammenti di storia vi attendono anche succose ricompense. Come arrivare a capo degli enigmi e collezionare anche l’ambito trofeo argento “Fine degli indovinelli”? Vediamo come localizzare i telefoni e le stanze. Per altre guide consultate la nostra Guida Completa o la Guida ai Collezionabili.

Chiavi della trinità

1. Prima di oltrepassare il ponte pieno di nemici che separa la città dalla fabbrica di Venigni, osservate bene alla destra della struttura e noterete una cabina telefonica. La risposta è “Uomo”.

2. Dopo aver incontrato il gatto e la volpa, andate a destra e superate la zona con la palla infuocata. Entrate nel tubo rosso e percorretelo fino a una stanza verde.

3. Nella zona con la palla elettrificata nella Cattedrale, seguite il percorso e troverete la stanza ai lati.

4. Dopo aver sconfitto la zona con un miniboss e tutti tetti percorribili pieni di nemici lanciatori, continuate sulla strada principale e sentirete il telefono. La risposta è “Candela”.

5. Prima della boss fight contro il Re dei burattini noterete una candeliere infuocato davanti a voi. Cadete giù per trovare la stanza della trinità.

6. Dopo aver incontrato Bella nella Galleria di Esibizione, sentirete il telefono. Risposta: “Uovo“. Scendete e troverete una statua spostabile, lì c’è la chiave.

7. Alle scale a sinistra nella Stazione Centrale collassata, seguite il nuovo percorso verso il basso e scorgerete un forziere.

8. Dalla stazione centrale andata a destra dopo aver passato l’architrave e seguite il sentiero. Risposta: “Ergo“.

9. Nella stanza dell’Abbazia con i due raggi in mezzo, guadate sulla destra del checkpoint.