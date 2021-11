Lies of P, il gameplay dello spettacolare Soul-Like a tema Pinocchio

Lies of P, il soulslike ispirato a Pinocchio e che prende in prestito dalle opere di Hidetaka Miyazaki buona parte delle sue meccaniche si è finalmente mostrato. La curiosità dopo l’annuncio era d’altronde molto elevata: la fiaba di Collodi è stata utilizzata in diversi film e anche videogiochi, ma mai accostata ad un gioco à la Dark Souls ma ora la fame di gameplay è stata finalmente colmata.

Nel corso della giornata odierna, infatti, Lies of P si è mostrato con poco più di due minuti di gameplay, atti ovviamente a mostrare il meglio delle sue qualità. Non solo souls, però: nel video, che analizziamo poco più in basso, il gioco di casa Round 8 ha infatti preso in prestito anche alcuni elementi stilistici e di tonalità da Bloodborne, essendo ambientato nella Belle Époque europea, verso la fine del diciannovesimo secolo.

Il filmato di Lies of P, proposto ancora una volta in esclusiva da IGN, ci mostra Pinocchio farsi strada per la città di Krat, uno scenario distrutto dalla pazzia e dalla sete di sangue. Il protagonista è un vero e proprio combattente, in grado di farsi largo tra i nemici utilizzando divere armi a sua disposizione. Il gameplay ci ha permesso di dare uno sguardo agli esterni e agli interni, decisamente ispirati e grazie all’utilizzo di diverse armi, il tutto sembra davvero molto, molto affascinante. Certo, c’è ancora un po’ di legnosità nei movimenti, ma si tratta di un video gameplay della versione alpha e dunque più che accettabile.

Il livello qualitativo di Lies of P sembra comunque davvero molto altro. Nonostante ciò, il gioco non arriverà prima del 2023 su PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Il filmato ci rassicura: gli sviluppatori, infatti sembrano essere sulla strada giusta per riuscire ad estrarre dal cilindro un soulslike vero e proprio, con un protagonista originale e un’ambientazione decisamente ispirata.