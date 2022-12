Lies of P si è mostrato in un nuovo trailer in 4K che sembra promettere tantissimo. Il nuovo soulslike di stampo letterario ha attirato le attenzioni di settore fin dal suo primissimo annuncio, dimostrando immediatamente un grande interesse che con le nuove immagini verrà sicuramente confermato.

Questo trailer, attualmente disponibile su YouTube, ci consente di dare un ulteriore sguardo al progetto del team di sud coreano Neowiz, introducendoci più elementi provenienti sia dagli scontri che dall’esplorazione, con qualche accenno di trama.

Basandosi sul Pinocchio di Carlo Collodi, Lies of P si avvicina tantissimo allo stile di Bloodborne, al punto che molti appassionati non hanno tardato i paragoni del caso. Così vediamo il protagonista muoversi in un mondo apparentemente in rovina, mentre una storia che ancora non conosciamo serpeggia alle sue spalle.

Dal trailer si riesce a percepire perfettamente tutta l’oscurità che questo progetto si trascina dietro, con un contesto dark fantasy estremamente familiare nel suo modo di porsi. Negli scorsi mesi le discussioni su Lies of P sono state tantissime e a tratti estenuanti, generando due fazioni distinte: coloro che ne sono affascinati e i detrattori che urlano al plagio di Bloodborne. Oltre alle informazioni sulla sua durata, per adesso dobbiamo accontentarci di queste immagini, per eventuali speculazioni.

Il materiale visivo è comunque parecchio e sufficiente per cominciare a farsi un’idea sulle potenzialità del gioco, sia a livello grafico (anche se forse è presto per parlare del lato tecnico) che artistico. Della trama non conosciamo ancora molto, nella speranza che vengano rilasciati dettagli ulteriori nei prossimi mesi. L’uscita di Lies of P è prevista in un generico 2023 e sarà presente già al day one su Xbox Game Pass.