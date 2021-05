Lies of P, il souls-like ispirato a Pinocchio è realtà

Ne avevamo bisogno? Ne sentivamo la mancanza? Avevamo davvero esplorato i meandri dell’ignoto con i souls-like più disparati? Tutte queste domande hanno un’unica risposta, e non è quella che pensate. Anzi, quando abbiamo davanti queste idee, l’unica risposta giusta è “ne vogliamo sapere di più”. E’ realtà anche se nessuno ne sentiva il bisogno, eppure qualcuno sentiva che all’interno della favola classica, dei film e dei cartoni animati dedicati a Geppetto e Pinocchio non era stato ancora detto tutto, ecco quindi che nasce Lies of P.

Le bugie di Pinocchio, un titolo che sicuramente già dice qualcosa di quello che affronteremo all’interno dell’action RPG che sarà disponibile per PS5, PC e Stadia. Al momento non si hanno tantissime informazioni relative al titolo, gli sviluppatori di Round8 hanno però già cominciato a riempire di screen la pagina Steam dedicata a questo loro nuovo lavoro, anche con un ricco trailer che setta il mood generale e che ci fa capire fin da subito cosa abbiamo difronte.

Atmosfere al limite del gotico oscuro e forse qualcosa che si avvicina anche a Bloodborne per il vestiario che vediamo indosso a quelli che dovrebbero essere Pinocchio e Geppetto. Inoltre dalla pagina di Lies of P si possono apprendere anche più informazioni relative al titolo. Ad esempio sappiamo che ci sveglieremo in una lugubre città e sarà nostra premura ritrovare Geppetto, perché scomparso.

Ovviamente ci saranno tantissime insidie e boss da affrontare e chissà chi e come affronteremo i vari “nemici” che Pinocchio trova lungo il suo cammino nei racconti classici. Sicuramente personaggi come il mangiafuoco saranno presenti e non possiamo neanche immaginare come possano venir rappresentati in un mondo cosi marco e privo di vita. Non ci resta che aspettare e nell’attesa guardare il trailer.